Kaderumbau bei Genc Osman

Der Bezirksligist SV Genc Osman Duisburg wird diese Saison auf einem starken dritten Platz beenden. Anders als in der Liga musste der SV einige Niederlagen in den vergangenen Transfergesprächen einstecken. Nach ein paar Rückziehern von potenziellen Zugängen, die eigentlich schon ihr Ja-Wort gaben, geben die Duisburger neue Verpflichtungen bekannt.

Mit Dimovski und Karabiyik holt der Bezirksligist zwei 19-jährige Torhüter mit Potenzial. Bis auf Kücuk hat jeder Zugang mindestens eine Landesliga-Partie auf dem Konto. Einer der besten Neuverpflichtungen dürfte Onur sein. Der 25-Jährige bringt jahrelange hochklassige Erfahrung mit sich und konnte in der höheren Spielklasse sein Können beweisen. In 123 Landesliga-Duellen erzielte er 36 Treffer und legte 16 weitere vor. Zudem kehren mit ihm, Alameddine und Aris drei ehemalige Akteure zurück. Auch der 25-Jährige von Hamborn hat herausragende Zahlen in einer Saison erbracht. In der Spielzeit 2023/24 hatte er 32 Scorer in nur 28 Begegnungen.

Doch es lief nicht alles perfekt in der Transferphase des SV. Die Duisburger mussten viele Abgänge hinnehmen. Tevfik Kücükarslan wird zum SV Scherpenberg wechseln, während sich Ibrahim Kücükarslan und SuS 21 Oberhausen einig sind. Yusuf Cicekdal und Fatih Cevikol haben den Weg in die B-Liga zu Gelb-Weiß Hamborn gewählt. Zeitgleich haben sich Murat Özkul und Deniz Steven Zarifoglu für die Kreisliga A und den FSV Duisburg entschieden. Mehmet Can Ekelik, Enes Bayram, Hakan Yildirim und Abdulhamit Canim haben ihren neuen Verein noch nicht bekannt gegeben. Muhammet Sadiklar hängt die Schuhe an den Nagel.

Der wohl schmerzhafteste Verlust ist Kücükarslan. Der 26-Jährige schoss in dieser Saison 13 Tore und hatte zudem sieben Vorlagen und das in nur 16 Spielen. In der Spielzeit 2023/24 gelangen ihm sogar 29 Treffer und 23 Assist in 27 Begegnungen.

Doch auch andere Abgänge werden schwer zu verkraften sein. Sadiklar, der seine Karriere beendet, stand drei Jahre für den Bezirksligisten im Tor. Mit Zarifoglu und Kücükarslan fallen zudem wichtige Defensivspieler weg.

Nach zwei sehr starken Bezirksliga-Jahren, die jedoch ohne eine Belohnung blieben, darf gespannt drauf geschaut werden, wie Genc Osman in der kommenden Spielzeit mit einem frischen Kader agieren wird.