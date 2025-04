Kaderplanungen des Regionalligisten laufen

Weiteres Eigengewächs für die „Erste“: Len Neumann schafft den Sprung!

Es war der 25.08.2024: Cheftrainer Michael Braune lässt Len am 5. Spieltag im Heimspiel gegen den BFC Dynamo vor großer Kulisse von Beginn an von der Leine. Insgesamt kam Len bereits in 14 Regionalligapartien zum Einsatz und sammelte darüber hinaus Spielpraxis in der U19 und unserer „Zweeten“. Der Lohn für Len ist nun die feste Übernahme in die 1. Mannschaft zur neuen Saison!