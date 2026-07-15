Kaderplanungen abgeschlossen: Okolie wechselt zum SSV Kästorf

– Foto: André Nückel

Der Offensivspieler des Jahrgangs 2004 bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mit. Unter anderem lief Augustine für die U19-Nationalmannschaft Nigerias auf und sammelte zudem weitere Erfahrungen im Ausland in Schweden und Nigeria. Über den VfL Oker führte ihn sein Weg schließlich zum SSV Kästorf. In der abgelaufenen Saison. traf er in 14 Partien zwölf Mal und stand immer über die vollen 90 Minuten auf dem Feld.

Nach Angaben des Vereins entschied sich Augustine bewusst für den Wechsel nach Kästorf, um in Deutschland sowohl sportlich als auch beruflich Fuß zu fassen. Neben seiner Entwicklung auf dem Fußballplatz möchte er möglichst schnell in das Berufsleben einsteigen und sich hier langfristig eine Zukunft aufbauen.