Kaderplanung vorangetrieben Doubler und Klenoysky bleiben beim FC Hessen Witzenhausen von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der FC Hessen Witzenhausen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Wie der Verein bekanntgab, haben auch Delon Doubler und Daniel Klenoysky ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.

Mit Doubler bleibt dem FCW ein weiterer Spieler aus der bisherigen Defensive erhalten. Der Abwehrspieler gehört bereits zum bekannten Aufgebot des Vereins und sorgt damit für zusätzliche Kontinuität in der Mannschaft von Trainer Jens Sauerbier. Daniel Klenoysky wurde bislang noch nicht im veröffentlichten Kader geführt. Zu seiner Position und seiner vorgesehenen Rolle machte der Verein zunächst keine weiteren Angaben. Acht Zusagen stehen fest Mit den beiden neuen Personalentscheidungen wächst die Zahl der bislang bestätigten Zusagen auf acht. Zuvor hatte der FC Hessen Witzenhausen bereits die Verbleibe von Adrian Weidauer und Marius Prynczynski bekanntgegeben.

Auch Marvin Eisfeld, Marwan Alqaddoor, Ole Sauerbier und Florian Seiferth werden dem Verein in der kommenden Saison erhalten bleiben. Damit zeichnet sich vor allem in der Defensive zunehmend ein festes Gerüst ab: Neben Doubler haben mit Weidauer, Alqaddoor und Sauerbier mehrere Abwehrspieler ihre Zusage gegeben. Eisfeld und Seiferth sind weiterhin für das Mittelfeld eingeplant. FCW arbeitet am neuen Kader Die Zusagen sind für den FC Hessen Witzenhausen auch deshalb von Bedeutung, weil der Verein auf die Spieler Luca Kreger, Nik Hauptmannl, Sebastian Schäfer, Benedikt Bode, Klemens Bode, Maximilian Müller, Mario Träbing, Tom Hosse, Niklas Gude, Jan-Philipp Speck, Jacob Rode und Leon Emilius vorerst verzichten muss. Diese stehen aus unterschiedlichen Gründen auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Der Klub hatte unter anderem Verletzungen, berufliche Veränderungen, Umzüge und ein nachlassendes Interesse am aktiven Fußball genannt.