 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Kaderplanung vorangetrieben

Schramm, Lenhart und Khalid bleiben

von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Hetzer

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Gruppenliga Kassel 2
Lohfelden
Yusuf Barak
Yusuf Barak
Nima Latifiahvas
Nima Latifiahvas
Mustafa Özata
Mustafa Özata

Der FSC 1924 Lohfelden arbeitet weiter mit Nachdruck am Gerüst für die kommende Saison – und bleibt dabei seiner Linie treu. Nachdem bereits das Trainerduo Yusuf Barak und Nima Latifiahvas seine Zusage gegeben hatte und auch Mustafa Özata verlängerte, meldete der Gruppenligist nun drei weitere Personalentscheidungen: Jannik Schramm, Lennox Lenhart und Abdul-Ahad Khalid bleiben dem Verein erhalten.