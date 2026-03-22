Kaderplanung vorangetrieben

Vor allem die Verlängerung von Jannik Schramm steht für Stabilität im Kader. Der Torhüter geht in seine dritte Saison beim FSC und verkörpert damit jene Kontinuität, auf die der Verein in seiner Personalplanung sichtbar Wert legt. In der Mitteilung betont der Klub, man sei überzeugt, dass Schramm auch in der kommenden Spielzeit einen wichtigen Beitrag zum Teamerfolg leisten werde.

Ähnlich deutlich fällt das Signal bei Lennox Lenhart aus. Der erst 21-Jährige geht bereits in seine dritte Saison in Lohfelden – und steht damit beispielhaft für die Ausrichtung des Vereins. Der FSC setzt bewusst auf junge Spieler, will sie entwickeln und Schritt für Schritt an Verantwortung heranführen. Lenhart wird intern genau als ein solcher Spieler gesehen, der diesen Weg verkörpert und sportlich weiter an Bedeutung gewinnen kann.