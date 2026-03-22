Kaderplanung vorangetrieben

Vor allem die Verlängerung von Jannik Schramm steht für Stabilität im Kader. Der Torhüter geht in seine dritte Saison beim FSC und verkörpert damit jene Kontinuität, auf die der Verein in seiner Personalplanung sichtbar Wert legt. In der Mitteilung betont der Klub, man sei überzeugt, dass Schramm auch in der kommenden Spielzeit einen wichtigen Beitrag zum Teamerfolg leisten werde.
Ähnlich deutlich fällt das Signal bei Lennox Lenhart aus. Der erst 21-Jährige geht bereits in seine dritte Saison in Lohfelden – und steht damit beispielhaft für die Ausrichtung des Vereins. Der FSC setzt bewusst auf junge Spieler, will sie entwickeln und Schritt für Schritt an Verantwortung heranführen. Lenhart wird intern genau als ein solcher Spieler gesehen, der diesen Weg verkörpert und sportlich weiter an Bedeutung gewinnen kann.
Auch Abdul-Ahad Khalid bleibt Teil dieses Konzepts. Der 21-Jährige geht in seine zweite Saison beim FSC und passt damit ebenfalls ins Profil, das der Verein in diesen Wochen immer wieder hervorhebt: jung, entwicklungsfähig und mit Perspektive. Aus Sicht des Klubs soll auch Khalid den eingeschlagenen Weg weiter mitgehen und in der kommenden Runde seinen Anteil am sportlichen Abschneiden haben.
So fügt sich jede weitere Verlängerung in ein stimmiges Gesamtbild. Mit Barak und Latifiahvas bleibt das Trainerduo an Bord, mit Özata wurde bereits ein wichtiger Stabilisator im Kader gehalten – und nun folgen mit Schramm, Lenhart und Khalid drei weitere Bausteine. Der FSC Lohfelden setzt damit früh ein klares Zeichen: Der Weg in der Gruppenliga Kassel 2 soll mit Kontinuität, Perspektive und einem klaren Vertrauen in die eigene Entwicklung fortgesetzt werden.