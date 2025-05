Kaderplanung von Eintracht Verlautenheide nahezu fertig

Auch in dieser Saison wird ein Wort in Verlautenheide groß geschrieben. Kontinuität auf nahezu allen Ebenen. So bleibt nicht nur das erfolgreiche Trainerteam um Dennis Buchholz und seine Co-Trainer Volker Hemforth und Stephan Kamps dem Verein weiter erhalten, sondern auch der Großteil des Kaders. „Alle 3 Trainer haben eine hohe Identifikation mit dem Verein, sind seit zig Jahren dabei und ergänzen sich perfekt. Dazu schaffen Sie es immer wieder, unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln und die richtigen Impulse zu setzen. Wir sind sehr froh, das Trio weiterhin bei uns zu haben“, so der sportliche Leiter Fabian Scheen.

So gehen nahezu alle Leistungsträger ligaunabhängig mit in die Saison 2025/2026. Dazu rücken mit Leon Blank, der das Torhüter Duo um Max Kirch und David Bouzas erweitert und Leo Roßmüller, zwei Spieler aus der eigenen U19 in den Kader der ersten Mannschaft auf. Dazu wird der ein oder andere 2007er Jahrgang aus der eigenen Jugend reklamiert und noch enger an den Seniorenkader herangeführt. „Die Zusammenarbeit mit unserem A-Jugend Trainer Dennis Dahmen - zeitgleich zweiter Kapitän der 1. Mannschaft - ist hervorragend, so trainieren seit Monaten schon viele seiner Jungs regelmäßig bei den Senioren mit. Es gibt wohl kaum einen einfacheren Weg für junge Spieler in unsere erste Mannschaft zu kommen, als über die eigene Jugend.“