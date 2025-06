Kaderplanung schreitet voran: Greven 09 verkündet Transfer-Dreierpack

"Luan ist ein Brasilianer, der kicken kann und bereit ist, sich in unsere Mannschaft zu integrieren. Er hat aktuell noch ein paar klare Defizite, an denen er arbeiten muss. Aber man erkennt seine enorme Qualität am Ball. Er weiß, welchen Fußball wie spielen wollen und was es dazu braucht. Ich glaube, er passt hervorragend zu den Jungs, die bereits da sind", so Lüttmann bei Heimspiel-Online .

Das Kapitel Emsdetten 05 ist für Neo Kappelhoff bereits nach einem Jahr wieder Geschichte. Erst im vergangenen Sommer wechselte der Zentrumsspieler aus der Grevener U19 an den Wasserturm, kam dort aber nur auf sechs Pflichtspielminuten für die Bezirksliga-Mannschaft der 05er. Spielzeit erlangte der gebürtige Emsdettener bei der Reserve in der A-Liga, wo er in 19 Einsätzen zwei Tore beisteuerte. Nach einem sicherlich lehrreichen Jahr am Wasserturm kehrt Kappelhoff nun zurück in die Schöneflieth.

"Er hat aus der Ferne verfolgt, was sich bei uns entwickelt hat. Neo muss sich weiterhin an den Seniorenfußball gewöhnen, das ist die Grundvoraussetzung", sagt Lüttmann. Wo genau Kappelhoff den Grevenern auf dem Feld helfen wird, lässt sein neuer Coach noch nicht durchblicken: "Es werden sich gewisse Dinge ergeben im Laufe der Vorbereitung. Auch ein Bernd Lakenbrink hat sicher vor der Saison nicht damit gerechnet, dass er auf der Linksverteidigerposition spielt. Es haben sich in den vergangenen Monaten viele Spieler in den Vordergrund gespielt, jetzt kommen einige Herausforderer hinzu."

Der dritte im Bunde ist der jüngste Neuzugang: Michel Bäumer kommt vom Tecklenburger B-Ligisten BSV Brochterbeck zum SC Greven 09. Der Defensivkicker war in der vergangenen Spielzeit sogar noch für die A-Jugend spielberechtigt, fasste aber bereits Fuß in der Herrenmannschaft des BSV. Jung, selbstbewusst und entwicklungsfähig − Bäumer ist ein Transfer, ganz nach Lüttmanns Vorstellungen: "Er hat bei uns ein paar Mal mittrainiert. Ich weiß, dass auch andere Vereine an ihm dran waren. Er ist ein Spieler, der genau in unser Raster passt".

Nach den Verpflichtungen von Malte Drewes (Emsdetten 05) und Marcel Schulze-Becking (TSV Oerlinghausen) ist das Trio um Rumao, Kappelhoff und Bäumer die Neuzugänge Nummer drei, vier und fünf.