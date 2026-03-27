Kaderplanung nimmt Konturen an: 14 Zusagen für Meppens U23 Neuer Trainer Yumusak setzt auf Kontinuität und gezielte Verjüngung von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Beim SV Meppen II schreitet die Planung für die kommende Oberliga-Saison voran. Mit 14 festen Zusagen aus dem aktuellen Kader und der U19 ist ein Grundgerüst geschaffen – weitere Entscheidungen stehen jedoch noch aus.

Breite Basis für die neue Spielzeit Die personellen Planungen für die Saison 2026/27 beim SV Meppen II gewinnen zunehmend an Klarheit. Der künftige Trainer George Yumusak kann bereits auf 14 Zusagen bauen. Neben Spielern aus dem aktuellen Oberliga-Kader haben sich auch mehrere Talente aus der U19 für den nächsten Schritt entschieden. Aus der bestehenden Mannschaft bleiben unter anderem Luca Köster, Moritz Hinnenkamp, Tjark Eckmeyer, Mathis Meyering und Hennes Hermes an Bord. Ergänzt wird das Gerüst durch weitere Zusagen, etwa von Simon Hoffmann, Leonardo Halili und Paul Kassens. Mit Shirin Namoyan, Julian Walker und Michael Klaß setzen zusätzliche Akteure auf Kontinuität. Aus der U19 stoßen mit Lucas Moes, Levin Jürgens und Julian Frohne drei Nachwuchsspieler hinzu.

Yumusak betont, dass die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen ist. „Es wurden offene und ehrliche Gespräche mit den Fußballern geführt“, lässt sich der künftige Coach zitieren. Einige Entscheidungen stünden noch aus, gleichzeitig prüft der Verein auch externe Optionen zur gezielten Verstärkung. Schlanker Kader als bewusstes Konzept Auffällig ist die strategische Ausrichtung: Der Kader der U23 soll künftig bewusst kleiner gehalten werden. Dahinter steckt ein klarer Plan. Spieler aus der ersten Mannschaft, die dort weniger Einsatzzeiten erhalten, sollen verstärkt Spielpraxis in der Oberliga sammeln. Parallel dazu will der Verein Talente aus der U19 schrittweise an höhere Aufgaben heranführen.