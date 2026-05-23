Kaderplanung geht weiter: Einige Teams präsentieren Verlängerungen

– Foto: Günter Schmid

Der TSV Eningen/u.A. setzt in der Kreisliga A2 Alb weiter auf defensive Stabilität. Für die Saison 2026/27 bleiben Kai Schmidt, Giuliano Sauter, Michael Reiff, Simon Brenner, Maxim Mazourov und Patrick Staiger dem Verein erhalten. Damit hält der TSV einen großen Teil seiner Abwehr zusammen. Nach den starken Defensivleistungen im Jahr 2026 soll diese Kontinuität nun die Grundlage für die kommende Spielzeit bilden. Eningen vertraut auf Eingespieltheit, Verlässlichkeit und den gemeinsamen Anspruch, auch künftig schwer zu bezwingen zu sein.

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TSV Merklingen

Der TSV Merklingen gewinnt in der Bezirksliga Enz/Murr weitere Planungssicherheit. Mehmet Ali Onmaz, Benjamin Grieshaber und Belmin Mehicevic haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben und bleiben dem Verein erhalten. Damit hält Merklingen weitere wichtige Bausteine im Kader zusammen. Die Verlängerungen stehen für Kontinuität und Vertrauen in den eingeschlagenen Weg. Für den TSV ist es ein wichtiges Signal: Die Mannschaft soll auch in der neuen Spielzeit mit gewachsenen Strukturen, Zusammenhalt und klarer Identifikation auftreten.

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SC Korb

Der SC Korb verabschiedet in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall zwei prägende Vereinsgesichter. Felix Vallon und Luca Mästling wurden nach dem Spiel gegen Stetten II geehrt. Beide standen über viele Jahre für Einsatz, Loyalität und Verlässlichkeit – nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern auch in der Zweiten und rund um den Verein. Sie haben viele Kapitel im Remstalstadion mitgeschrieben. Korb verliert Spieler, behält aber zwei Menschen, die Teil der Vereinsfamilie bleiben.

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