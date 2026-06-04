Kaderplanung fortgesetzt

– Foto: EC Fotografie, Stefan Tschersi

Der FC Ederbergland arbeitet weiter an den personellen Grundlagen für die Saison 2026/2027. Wie der Verein in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben nun auch Nail Ayrilmis und Semih Citlak ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben.

Damit setzt der FCE seine Reihe an Kaderbekanntgaben konsequent fort. In den vergangenen Tagen hatte der Verbandsligist bereits zahlreiche Verlängerungen vermeldet, nun folgen mit Ayrilmis und Citlak zwei weitere Personalien, die den Kader für die neue Runde weiter vervollständigen.

Für den FC Ederbergland ist die fortlaufende Kommunikation ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Planungen frühzeitig vorangetrieben werden. Der Verein hatte angekündigt, nach und nach Spieler der ersten Seniorenmannschaft sowie der zweiten Mannschaft U23 für die Saison 2026/2027 vorzustellen. Mit den jüngsten Zusagen wächst das personelle Gerüst weiter.