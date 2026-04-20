Kaderplanung fortgesetzt

Mit den Zusagen der beiden Außenverteidiger sichert sich der Klub nach eigenem Bekunden weiterhin Kampfgeist, Tempo und Leidenschaft auf den Flügeln der Viererkette beziehungsweise Defensivreihe. Brethauer und Löser gelten auf ihren Positionen als wichtige Faktoren, weil sie defensive Stabilität mit Zug nach vorn verbinden und damit sowohl im Zweikampfverhalten als auch im Offensivspiel über die Außen Akzente setzen können.

Die jüngsten Verlängerungen fügen sich in eine Reihe von Personalentscheidungen ein, mit denen die SG frühzeitig auf Kontinuität setzt. Zuvor hatte der Verein bereits Verlängerungen im Tor, in der Innenverteidigung, auf den Flügelpositionen sowie im Sturm öffentlich gemacht. Nun ist auch auf den Außenverteidigerpositionen ein weiteres Stück Planungssicherheit geschaffen.