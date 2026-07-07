Kaderplanung doch nicht abgeschlossen - Lauend Abbo steigt mit ein

Mit Lauend Abbo kann der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Spieler für die Saison 2026/2027 vorstellen. Der 24-Jährige ist im Mittelfeld zuhause und bringt grundsätzlich viele fußballerische Qualitäten mit.

Lauend hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und soll deshalb bei der Victoria behutsam wieder an den Fußball herangeführt werden. Dabei steht nicht der schnelle Druck im Vordergrund, sondern ein sinnvoller und stabiler Weg zurück auf den Platz.