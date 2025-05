Das Kadergerüst in Budberg nimmt Formen an. – Foto: David Zimmer

Kaderplanung des SV Budberg schreitet weiter voran Die Frage, ob Torjäger Moritz Paul auch in der neuen Saison für den Landesligisten spielen wird, war lange Zeit offen. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 SV Budberg Hamborn 07

In der Woche nach dem verlorenen Top-Spiel in der Landesliga in Frintrop und dem wohl endgültig zerplatzten Aufstiegstraum ist die Kaderplanung des SV Budberg für die kommende Saison weiter fortgeschritten, allerdings noch nicht komplett abgeschlossen. Wie es mit dem Leistungsträger Moritz Paul weitergeht, ist aber mittlerweile geklärt.

Moritz Paul bleibt dem SVB zunächst erhalten 18 Spielerzusagen, drei interne Neuzugänge aus der A-Jugend und die Vertragsverlängerungen von Trainer Tim Wilke und seinem Assistenten Matthias Prinz standen beim SV Budberg schon seit dem Frühjahr fest. Am Mittwoch hat der Sportliche Leiter Henrik Lerch ein weiteres Update gegeben.

Sechs weitere Abgänge sind sicher. Der dritte Torhüter David Dohmen beendet seine Laufbahn. Jonas Kühnau und Beachsoccer-Nationalkeeper Marius Ebener schließen sich der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A an. Routinier Robin Morawa läuft bereits seit April für die dritte Mannschaft in der B-Liga auf. Auch für die einstigen NLZ-Talente Davud Kocagöz und Lenny Pawlinski gibt es keine Zukunft an der Raiffeisenstraße. Ihre Ziele sind bislang unbekannt. Mit Moritz Janßen und Niklas Ueberfeld bleiben zwei weitere Spieler an Bord. Und auch der immer wieder begehrte Top-Torjäger Moritz Paul hat sich nach längerer Bedenkzeit entschieden. Der 22-Jährige, der in zwei Landesliga-Jahren bisher auf satte 64 Treffer kommt, wird auch über den Sommer hinaus das schwarz-weiße Trikot tragen und hat sämtliche Angebote höherklassiger Klubs ausgeschlagen.