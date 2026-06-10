Kaderplanung der KSC-Frauen schreitet voran Frauen-Regionalliga Süd 2026/2027 +++ Verlängerungen, interne Wechsel in die U23 und Verabschiedungen zum Saisonabschluss von Pressemitteilung/KSC/red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

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Vor zwei Wochen gab der KSC bekannt, dass das Trainerteam in großen Teilen zusammen bleibt und seine erfolgreiche Arbeit in der Saison 2026/2027 fortsetzt. Nachdem auf diesen wichtigen Positionen Klarheit und Kontinuität geschaffen wurden, konnte die Kaderplanung starten.

Der KSC darf sich über zahlreiche Verlängerungen freuen und hat damit eine sehr gute Basis für die Saison 2026/2027 geschaffen. Wichtige Säulen, die seit Jahren das Gesicht der KSC-Frauen prägen, aber auch Neuzugänge der letzten Jahre, die sich zu absoluten Leistungsträgerinnen entwickelt haben, bleiben dem KSC treu. So konnte mit den beiden Torfrauen Alexa Seiler und Christin David verlängert werden, sodass das zukünftige Torfrauen-Trio zu großen Teilen bereits steht. Ebenso hat die Spielführerin Selina Häfele für ein weiteres Jahr zugesagt, sowie Emily Evels, Lisa Drexler, Neele Beck, Mia Rodach und Norina Michelfelder, die auch zukünftig für Stabilität in der Defensive sorgen werden. Große Kontinuität herrscht im Mittelfeld. Mit Pia Nagel, Giulina Kimmig, Tamina Steiner, Laureen Deckenbach, Mathilda Dillmann, Jule Hartmann und Pia Züfle bleiben sieben Spielerinnen an Bord. Im Sturm kann der KSC weiterhin auf die Dienste der Torjägerin der Regionalliga Süd 2025/2026 vertrauen - Melissa Zweigner sicherte sich mit 18 Treffern in 20 Saisonspielen die Torjägerkanone. Sie wird, wie auch Paulina Rothenberger, auch in der kommenden Saison das KSC-Trikot tragen.

Christopher Holzer (Cheftrainer und sportlicher Leiter): "Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass wir zahlreiche Verlängerungen bekanntgeben können. Das ist ein tolles Zeichen für den Verein, für die Mannschaft und für unsere gemeinsamen Ziele. Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen und wird die Basis bilden - dazu wird der Kader durch eine gute Mischung aus Neuzugängen verstärkt." Zum Saisonabschluss darf sich der KSC auch von einigen Spielerinnen verabschieden: Lena Jakob, Lisiana Veljija, Gabriela Heid, Charlotte Beilharz, Natalie Klupp, Merita Gashi und Nadja Schneider. Besonders erfreulich ist, dass mit Julia Oehmann, Jennifer Amann, Anna Hornetz und Inga Ehrenfried insgesamt vier Spielerinnen dem KSC verbunden bleiben und nächste Saison in der U23 in der Oberliga auflaufen werden.