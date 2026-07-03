Kaderplanung der KSC-Frauen abgeschlossen

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Am 24.06. war der offizielle Trainingsauftakt der KSC-Frauen - neben 17 Spielerinnen, die auch schon in der Saison 2025/2026 dem Kader angehörten, standen auch sieben Neuzugänge auf dem Platz.

Mit Enie Brauner konnte der KSC ein junges Talent im Tor verpflichten. Sie wird das Torfrauen-Trio der Saison 2026/2027 komplettieren.

Auch der nächste Neuzugang konnte vor einigen Wochen noch einen großen Erfolg feiern. Ann-Sophie Braun gelang mit ihrem ehemaligen Verein, der U20 der TSG Hoffenheim, der Aufstieg in die 2. Bundesliga der Frauen. In der Saison 2026/2027 trägt sie das KSC-Trikot und soll mit ihrer Erfahrung - trotz ihres jungen Alters - und ihrer Qualität neue Impulse im Offensivspiel setzen.

Der nächste Neuzugang kommt aus der U17 des VfB Stuttgart. Lucina Schulte, eine gut ausgebildete Innenverteidigerin, kommt als frisch gebackene DFB-Pokalsiegerin ins Badische.

Mit Nele Villing kommt eine torgefährliche Offensivspielerin zum KSC, die zuletzt beim Südwest-Regionalligisten VfR Wormatia Worms aktiv war.

Und auch der nächste Neuzugang kommt aus der Regionalliga, in diesem Fall aus der Regionalliga Nordost. Saphira Höne heißt die Spielerin, die sich dem KSC anschließt und sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung ihre Stärken hat.

Mit dem internationalen Wechsel von Nanoka Iriguchi, die aus der Ekstraliga (1. polnische Liga) zum KSC kommt, erhält die Mannschaft weitere Erfahrung und Qualität. Die Japanerin soll für Stabilität im zentralen defensiven Mittelfeld sorgen.

Christopher Holzer (Cheftrainer und sportlicher Leiter) zu den getätigten Transfers: "Der Kern der Mannschaft aus der vergangenen Saison bleibt zusammen und bildet die Basis - dazu wird der Kader durch eine gute Mischung aus Neuzugängen verstärkt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Neuzugänge die fußballerische Qualität, aber auch die Persönlichkeit, Einstellung und menschliche Charakterstärke mitbringen, um als Team noch erfolgreicher zu sein."

Das erste Testspiel der Sommervorbereitung 2026/2027 gegen den 1. FC Donzdorf, welches im Rahmen des Sportfestes des SV Hohenwettersbach absolviert werden sollte, musste aufgrund der hohen Temperaturen abgesagt werden. Nächster Test der Mannschaft von Cheftrainer Christopher Holzer findet am Fr, 03.07. statt. Hier trifft der KSC auf die Bundesligamannschaft der TSG Hoffenheim. Ein Highlight der Vorbereitungsphase findet am Sonntag, 02.08.2026 statt: der KSC-Familientag im und um den BBBank Wildpark. Hier bestreiten die KSC-Frauen um 16:00 Uhr im Badenia-Stadion ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten SC Dortelweil. Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/2027 wird am Wochenende 15./16.08.2026 stattfinden - die KSC-Frauen treffen in den DFB-Pokal Play-Offs zuhause auf den TuS Issel aus der Regionalliga Südwest.