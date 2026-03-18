Kaderplanung beim SV Großefehn: Nico Bohlen bleibt

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Beim SV Großefehn aus der Bezirksliga Weser-Ems 1 schreiten die Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran. Nun steht fest: Auch Nico Bohlen wird dem Verein in der Saison 2026/27 erhalten bleiben und weiterhin Teil des Kaders sein.

Bohlen war erst im vergangenen Sommer zum SV Großefehn gestoßen, konnte sich jedoch unmittelbar integrieren und sich als feste Größe etablieren. Besonders seine körperlichen und spielerischen Qualitäten machten ihn früh zu einer verlässlichen Option. Kopfballstärke, Tempo sowie eine kompromisslose Zweikampfführung prägen sein Profil und verleihen dem Team wichtige Stabilität.

Die Verantwortlichen setzen damit bewusst auf Kontinuität und vertrauen auf Spieler, die sich bereits bewährt haben. Nico soll auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle einnehmen und mit seinen Stärken zum mannschaftlichen Gefüge beitragen.