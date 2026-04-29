Kaderplanung beim SV Ballrechten-Dottingen geht voran von Alexander Kletner · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser

Der SV Ballrechten-Dottingen kann mit Cem Akbay (25) vom FC Auggen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Mit Akbay verstärkt ein klassischer Mittelstürmer den Kader des SV Ballrechten-Dottingen. Der Angreifer ist eine klare Nummer 9, dessen größte Qualitäten besonders im Strafraum liegen. Mit seinem ausgeprägten Torriecher, seiner körperlichen Präsenz und seiner Abschlussstärke sorgt er regelmäßig für Torgefahr.

„Mit Cem stehen wir bereits seit dem vergangenen Jahr im Austausch. Damals hat sich ein Wechsel noch nicht ergeben, weshalb wir uns umso mehr freuen, dass er sich nun für unseren Weg entschieden hat“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner. Mit seiner Robustheit und seiner Fähigkeit, Bälle festzumachen, bringt Akbay zudem wichtige Elemente für das Offensivspiel mit. Durch seine Präsenz im Zentrum soll er der Mannschaft zusätzliche Optionen im Angriff verleihen.