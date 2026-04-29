Kaderplanung beim SV Ballrechten-Dottingen geht voran

Der SV Ballrechten-Dottingen kann mit Cem Akbay (25) vom FC Auggen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren.
Mit Akbay verstärkt ein klassischer Mittelstürmer den Kader des SV Ballrechten-Dottingen. Der Angreifer ist eine klare Nummer 9, dessen größte Qualitäten besonders im Strafraum liegen. Mit seinem ausgeprägten Torriecher, seiner körperlichen Präsenz und seiner Abschlussstärke sorgt er regelmäßig für Torgefahr.
„Mit Cem stehen wir bereits seit dem vergangenen Jahr im Austausch. Damals hat sich ein Wechsel noch nicht ergeben, weshalb wir uns umso mehr freuen, dass er sich nun für unseren Weg entschieden hat“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner.
Mit seiner Robustheit und seiner Fähigkeit, Bälle festzumachen, bringt Akbay zudem wichtige Elemente für das Offensivspiel mit. Durch seine Präsenz im Zentrum soll er der Mannschaft zusätzliche Optionen im Angriff verleihen.
„Cem ist ein echter Strafraumstürmer, der genau weiß, wo das Tor steht. Solche Spielertypen sind schwer zu finden und er wird uns dadurch einen enormen Mehrwert für unser Spiel geben“, so Kletner weiter.
„Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich sehr gut zum SV Ballrechten-Dottingen passt und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“
Mit Cem Akbay gewinnt der SV Ballrechten-Dottingen somit einen torgefährlichen Angreifer, der die Offensive in der kommenden Saison verstärken soll.