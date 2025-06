Kaderplanung beim SC Verl II - Wiedenbrücks Sturm-Talent kommt

Neuzugänge kommen fast ausschließlich aus dem U19-Bereich. Da fällt der 18-jährige Josiah Patruno-Nwanko fast schon aus dem Raster, der zuletzt bereits höherklassige Erfahrungen sammeln durfte. Der U19-Spieler des SC Wiedenbrück stand in der Rückrunde vielfach im Regionalliga-Kader. Bei seinen vier Einsätzen erzielte er am 21. Spieltag den damals überaus wichtigen Siegtreffer beim 2:1-Heimsieg gegen Mitabstiegskonkurrent 1. FC Düren.

Zum großen Umbruch und der starken Verjüngung sagt der Sportliche Leiter Michael Volmari gegenüber FuPa Westfalen: "Es ist so, dass wir die kommende Oberliga-Saison nutzen möchten, um vor allem die Jahrgänge 2006 und 2007 zu entwickeln und den ein oder anderen Spieler für die Profis zu entwickeln. Wir lenken den Blick zukünftig im gesamten Nachwuchs noch mehr auf die individuelle Ausbildung der Spieler. Die Tabelle spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Der Umbruch ist natürlich schon sehr gravierend und hat sich über die letzten Monate so entwickelt. Wir können zudem monetär bei unserer U21 nicht mit dem ein oder anderen ambitionierten Westfalenligisten mithalten. Da werden mittlerweile Gehälter im vierstelligen Bereich gezahlt, inklusive Jobs bei Sponsoren. Wir sind überzeugt von dem neuen Weg mit sehr jungen Spielern, aber auch gespannt, wie sich so eine blutjunge Truppe in der Oberliga schlagen wird. Man muss aber auch festhalten, dass unser U21-Team bislang auch nie wirklich alt war."