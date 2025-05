Kaderplanung beim FSC Lohfelden nimmt weiter Gestalt an

Der FSC Lohfelden hat im Rahmen seines laufenden Kader-Countdowns für die Spielzeit 2025/26 weitere Personalentscheidungen bekannt gegeben. Mit Sadik Jusufi, Oleh Moriev und Bilal Aliu wurden drei Spieler vorgestellt, die auch in der kommenden Saison das Trikot des Gruppenligisten tragen werden.

Nach zwei Trainerwechseln und einer durchwachsenen Spielzeit setzt der Verein damit weiter auf Kontinuität und frühzeitige Planung. In den sozialen Medien kündigte der FSC weitere Enthüllungen in den kommenden Tagen an. Die Neugier rund um die Kaderzusammensetzung für die neue Saison bleibt hoch.