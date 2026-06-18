Kaderplanung beim FC Remscheid schreitet weiter voran Der FC Remscheid hat die nächsten Sommer-Transfers bekanntgegeben. von Stefan Busch-Tschöpe · Heute, 12:54 Uhr · 0 Leser

Ferat Sari hier noch auf Torejagt für den SV 09/35 in der neuen Saison für den FCR – Foto: Rga.de

Der nächste Zugang für den FC Remscheid ist der 23-jährige Bojan Blazic. Er kommt vom neuen Ligakonkurrenten FK Jugoslavija Wuppertal. Der Mittelfeldspieler spielte unter anderem in der Landesliga-Aufstiegssaison für Solingen-Wald und kam dort auf 22 Einsätze. Die Bezirksliga kennt er bereits gut.

Ausgebildet wurde Blazic beim Wuppertaler SV. Über die Stationen TSV Ronsdorf und SV Bergisch Gladbach führte sein Weg zum SV Wermelskirchen in die Landesliga und anschließend nach Solingen, wo er im Seniorenbereich Fuß fasste. >>> Das ist Bojan Blazic Der 20-jährige Semi Ergin vom SSV Bergisch Born, der sich für den Wechsel in die Bezirksliga entschieden hat. Ausgebildet wurde er beim Cronenberger SC.

>>> Das ist Semi Ergin Nach Marco Forte (Ayyildiz Remscheid), Mehmet Keserci (WSV, A-Jugend), Mikail Sahiner (Cronenberg) sowie den beiden Torhütern Jan-Luca Klein (Türkgücü Velbert) und Luka Markovic (SC 08 Radevormwald, A-Jugend) sind Bojan und Semi die Zugänge Nummer 6 und 7. Weitere Transfers stehen bevor Doch das soll noch nicht das Ende der Neuverpflichtungen sein. Laut RevierSport Verpflichtet der FC Remscheid fünf weiteren Spieler. Für die Abwehr kommt der 18-jährige Kerim Karadavut vom SSV Bergisch Born sowie der 19-jährige Emre Erol vom SC 08 Radevormwald. Für das Mittelfeld ist Alia Camara vom SC 08 Radevormwald vorgesehen. Im Sturm kommt Anas Kaddouri vom ASV Mettmann sowie Ferat Sari (28) vom SV 09/35 Wermelskirchen.