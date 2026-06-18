Kaderplanung beim FC Remscheid schreitet weiter voran

Der nächste Zugang für den FC Remscheid ist der 23-jährige Bojan Blazic. Er kommt vom neuen Ligakonkurrenten FK Jugoslavija Wuppertal. Der Mittelfeldspieler spielte unter anderem in der Landesliga-Aufstiegssaison für Solingen-Wald und kam dort auf 22 Einsätze. Die Bezirksliga kennt er bereits gut.
Ausgebildet wurde Blazic beim Wuppertaler SV. Über die Stationen TSV Ronsdorf und SV Bergisch Gladbach führte sein Weg zum SV Wermelskirchen in die Landesliga und anschließend nach Solingen, wo er im Seniorenbereich Fuß fasste.
Der 20-jährige Semi Ergin vom SSV Bergisch Born, der sich für den Wechsel in die Bezirksliga entschieden hat. Ausgebildet wurde er beim Cronenberger SC.
Nach Marco Forte (Ayyildiz Remscheid), Mehmet Keserci (WSV, A-Jugend), Mikail Sahiner (Cronenberg) sowie den beiden Torhütern Jan-Luca Klein (Türkgücü Velbert) und Luka Markovic (SC 08 Radevormwald, A-Jugend) sind Bojan und Semi die Zugänge Nummer 6 und 7.
Doch das soll noch nicht das Ende der Neuverpflichtungen sein. Laut RevierSport Verpflichtet der FC Remscheid fünf weiteren Spieler. Für die Abwehr kommt der 18-jährige Kerim Karadavut vom SSV Bergisch Born sowie der 19-jährige Emre Erol vom SC 08 Radevormwald. Für das Mittelfeld ist Alia Camara vom SC 08 Radevormwald vorgesehen. Im Sturm kommt Anas Kaddouri vom ASV Mettmann sowie Ferat Sari (28) vom SV 09/35 Wermelskirchen.
Sari ist in der Bezirksliga kein Unbekannter. Er spielte unter anderem für den SSV Bergisch Born und den SC 08 Radevormwald in der Bezirksliga sowie für den Cronenberger SC in der Oberliga. Zuletzt stand er beim SV 09/35 Wermelskirchen unter Vertrag. In insgesamt rund 200 Spielen erzielte er 79 Tore. Mit seinen 28 Jahren gehört er bislang zu den ältesten Transfers des FC Remscheid. Gleichzeitig zeigt sich daran, dass der Verein zwar für die Zukunft plant, aber auch auf Erfahrung setzt. Möglicherweise hängt dies auch mit den Umständen der vergangenen Saison und der späten Zusammenstellung des neuen Vorstandes zusammen – viele Spieler hatten ihre Zukunft bereits geklärt und neue Verträge unterschrieben.
Mit Erdal Demir als Trainer und Carsten Pröpper als Sportvorstand verfügt der FC Remscheid jedoch über zwei erfahrene Verantwortliche, die auch über den Kreis hinaus bekannt sind.
Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Spieler noch folgen – dennoch kann man davon ausgehen, dass der FC Remscheid einen konkurrenzfähigen Bezirksliga-Kader zusammenstellen wird. Aber auch für die Zukunft.