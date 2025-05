Kaderplanung bei Regionalliga-Rückkehrer VfB Eichstätt in vollem Gange

Die Titelfeierlichkeiten neigen sich langsam dem Ende entgegen. Vor zehn Tagen holte sich der VfB Eichstätt mit einem 4:1-Auswärtssieg am letzten Spieltag beim TSV Abtswind den Meistertitel in der Bayernliga Nord. Die Altmühltaler aus der Domstadt kehren damit nach zweiJahren in die Regionalliga Bayern zurück. Während ein Großteil des Kaders den Triumph auf Mallorca begoss, sich langsam in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet und die Füße hochlegen kann, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen für die vierte Liga auf Hochtouren. Es bleibt einiges zu tun für die Verantwortlichen um Sportvorstand Marco Schiebel

Neu im Kader der ersten Mannschaft werden zum Vorbereitungsstart auch Tom Wasztl (18) und Andac Ginyol (19) sein. Wasztl kommt aus dem eigenen Nachwuchs und war zuletzt Kapitän der Eichstätter U19, die in der Bezirksoberliga am Start war. Der gebürtige Schelldorfer sammelte bereits in der zweiten Mannschaft erste Erfahrungen im Herrenbereich. Andac Ginyol kommt aus der Jugend des künftigen Ligarivalen SpVgg Ansbach. Der gebürtige Röttenbacher spielte zuletzt in der U19-Landesliga für die SpVgg Ansbach, zuvor lief der schnelle offensive Außenbahnspieler für den TSV Weißenburg sowie für den FC Ingolstadt auf.



"Beide Jungs bringen viel Talent mit und stehen beispielhaft für unseren Weg, jungen Burschen die Chance zu bieten, sich auf höchstem Amateurniveau beweisen zu können. Freilich wird es nicht einfach werden, beide werden hart arbeiten müssen. Aber wir werden ihnen die nötige Zeit geben", erklärt der Sportliche Leiter Tobias Grimm. Bezüglich etwaiger Neuzugänge, die noch den Weg zum VfB finden sollen, verrät der 39-Jährige: "Wir halten vor allem noch Ausschau nach Verstärkung im Sturmzentrum. Aber das muss halt auch zu 100 Prozent passen. Wir wollen nicht einfach nur eine Durchgangsstation sein. Freilich, wenn die Jungs den Sprung nach oben schaffen, werden wir ihnen keine Steine in den Weg legen. Aber sie müssen sich voll und ganz mit unserem Verein identifizieren können."