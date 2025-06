Kaderplanung bei Alemannia Mariadorf abgeschlossen!

Nach der vergangenen, stellenweise turbulenten Saison, in der wir am Ende souverän den Klassenerhalt sichern konnten, haben wir frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Unser sportlicher Leiter Stephan Hummers hat gemeinsam mit Cheftrainer Mirko Braun den Kader konsequent weiterentwickelt und gezielt verstärkt.

Wir setzen künftig auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Talenten, die neuen Schwung in die Mannschaft bringen sollen. Ziel ist es, in der neuen Saison konstanter aufzutreten, uns fußballerisch weiterzuentwickeln und insgesamt besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison.