🖤❤️ Kaderplanung abgeschlossen – Victoria blickt nach vorne

Beim FC Victoria Pier-Schophoven ist die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 abgeschlossen. Nach intensiven Wochen mit vielen Gesprächen, Vorstellungen und Personalentscheidungen steht die Mannschaft nun fest.

Passend dazu wurden inzwischen auch die neuen Spielerbilder und Mannschaftsfotos erstellt. Damit nimmt die neue Saison auch optisch immer mehr Gestalt an.