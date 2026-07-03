🖤❤️ Kaderplanung abgeschlossen – Victoria blickt nach vorne

Beim FC Victoria Pier-Schophoven ist die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 abgeschlossen. Nach intensiven Wochen mit vielen Gesprächen, Vorstellungen und Personalentscheidungen steht die Mannschaft nun fest.
Passend dazu wurden inzwischen auch die neuen Spielerbilder und Mannschaftsfotos erstellt. Damit nimmt die neue Saison auch optisch immer mehr Gestalt an.
Der Blick richtet sich nun auf den Start der Vorbereitung und das erste Testspiel gegen den 1. FC Düren II. Am 12.07.2026 um 14:00 Uhr steht im Sportpark Schophoven der erste Auftritt der neuen Mannschaft an.
Ein besonderer Dank gilt unserem Sponsor Wischmeier & Breuer GmbH sowie Fotograf Matthias Dollt für die Unterstützung bei den Bildern und Mannschaftsfotos.
Wir freuen uns auf die kommenden Wochen, auf die neue Mannschaft und auf viele bekannte Gesichter im Sportpark Schophoven.
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