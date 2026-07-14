Kaderplanung abgeschlossen – TuS Zülpich setzt weiter auf die Region Trainer David Sasse spricht über die kommende Saison und die Kaderplanung von Tim Zimmer · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marian Stanienda

Zülpichs Trainer David Sasse über die kommende Saison:

"Die Kaderplanung für die Saison 2026/27 ist abgeschlossen. Der TuS Zülpich geht mit 25 Feldspielern und vier Torhütern in die neue Spielzeit. Zwei Feldspieler werden den Bezirksliga-Kader unserer erfolgreichen zweiten Mannschaft verstärken, sodass wir insgesamt mit 23 Feldspielern hervorragend aufgestellt sind. Auch in diesem Jahr bleiben wir unserer Philosophie treu: Der Fokus liegt weiterhin auf talentierten Spielern aus der Region. Unser Ziel ist es, die besten Fußballer aus dem Kreis Euskirchen und dem direkten Umland für den TuS Zülpich zu gewinnen und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Mit Nazar Miralenko (Bonner SC U19, zuvor ausgebildet beim MSV Duisburg und 1. FC Köln), Freddy Brück-Theis (seit der D-Jugend im Nachwuchsleistungszentrum von Alemannia Aachen), Aaron Mertens (19, Kreiskind, zuletzt A-Jugend Bezirksliga bei Erft 01 mit starken 21 Toren und 22 Vorlagen), Kevin Kochens (20, aus der Region, zuletzt Erftstadt-Lechenich, bereits mit Landesliga- und Bezirksliga-Erfahrung), Tobias Rick (19, bereits als A-Jugendlicher und im ersten Seniorenjahr Bezirksliga), Justus Kriese (19, Torwart der U19-Mittelrheinliga von Erftstadt-Lechenich), Yannick Frings (23, aus der Region, bei Erft 01 ausgebildet und mit drei Jahren Landesliga-Erfahrung vom SV Kurdistan), Luca Flatten (23, gebürtiger Zülpicher, vom SV Kurdistan, fußballerisch unter anderem beim 1. FC Düren ausgebildet) sowie Fabian Schmitz (Eigengewächs aus der eigenen Jugend und zuletzt Leistungsträger unserer zweiten Mannschaft) konnten wir unseren Kader gezielt verstärken beziehungsweise ergänzen. Die Verpflichtungen zeigen deutlich den eingeschlagenen Weg: jung, entwicklungsfähig und eng mit der Region verbunden. Viele der Neuzugänge bringen trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus den entsprechenden Mannschaften- oder Bezirksliga mit und sollen den nächsten Schritt beim TuS Zülpich gehen.