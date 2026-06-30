Kaderplanung abgeschlossen FC Körle bindet acht weitere Spieler von red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ariane Horn

Der FC Körle 69 hat seine Personalplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Pünktlich zum Start der Vorbereitung vermeldete der Verein die letzten Zusagen für seine erste und zweite Mannschaft. Adrian Sohl, Daniel Adamczyk, David Chniel, Daniel Gerlach, Jannik Blum, Jeremy Hupfeld, Johannes Vaupel und Dustin Eickmann bleiben dem FCK erhalten.

Damit kann Körle mit einem weitgehend eingespielten Kader in die neue Spielzeit gehen. Besonders hervorgehoben wird von Vereinsseite Adrian Sohl, der seit Jahren zum Umfeld des Klubs gehört und weiterhin ein wichtiger Bestandteil des FC Körle bleibt. Auch auf der Torhüterposition herrscht Klarheit: Daniel Adamczyk wird auch in der kommenden Saison das Tor des FCK hüten. Komplettiert wird das letzte Verlängerungspaket durch David Chniel, Daniel Gerlach, Jannik Blum, Jeremy Hupfeld, Johannes Vaupel und Dustin Eickmann. Sie alle bleiben Teil des Kaders und damit des Weges, den der Verein in der neuen Saison fortsetzen will. Nach zahlreichen Zusagen in den vergangenen Wochen ist dies der Schlusspunkt unter eine Kaderplanung, die vor allem auf Kontinuität und Verlässlichkeit ausgerichtet war.

Bereits zuvor hatte der FC Körle bei seiner Reserve nach dem Abstieg in die Kreisliga B wichtige Personalien geklärt. Leon Brendel, Florian Pruin und Max Heinemann hatten ebenso zugesagt wie Marco Kokott, Robin Kokott und Louis Hofmeister. Auch Niklas Egenolf, Steinmetz und Nicolas Schirok bleiben der zweiten Mannschaft erhalten. Diese Verlängerungen hatten bereits deutlich gemacht, dass der Verein trotz des Rückschlags auf Zusammenhalt und den Glauben an den gemeinsamen Weg setzt. Nun ist auch das letzte offene Paket geschnürt. Für die sportliche Leitung ist das ein wichtiger Schritt vor dem Beginn der Vorbereitung. „Mit der abgeschlossenen Kaderplanung gehen wir sehr positiv in die neue Saison. Wir konnten den Kern der Mannschaft zusammenhalten und freuen uns darauf, gemeinsam in die Vorbereitung zu starten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.