Kaderkarussell beim Regionalligisten: Sakoufakis kommt, Meier geht

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde stellt die Weichen für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Während das 19-jährige Offensivtalent Theodor Sakoufakis von den U19-Junioren des 1. FC Union Berlin ins „Seele“ wechselt, verlässt Matthew Meier den Verein nach einem Jahr in Richtung des SV Babelsberg 03.

Die personellen Planungen für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Nordost laufen beim FSV 63 Luckenwalde auf Hochtouren. Mit der Verpflichtung von Theodor Sakoufakis ist den Verantwortlichen ein Transfer für die Zukunft gelungen. Der 19 Jahre junge Offensivakteur wechselt aus der Hauptstadt ins Luckenwalder „Seele“, um dort seine ersten Schritte im Herrenbereich zu gehen.

Theodor Sakoufakis ist gebürtiger Berliner und erlernte die Grundlagen des Fußballs beim SC Berliner Amateure. Im Jahr 2019 folgte der Wechsel in das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Union Berlin, dem Kooperationspartner des FSV 63 Luckenwalde. Bei den U19-Junioren der Köpenicker empfahl sich der junge Techniker schließlich für höhere Aufgaben im Seniorenbereich.

Große Erwartungen und Geduld

In einer Pressemitteilung des Vereins äußert sich Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel wie folgt zu dem Transfer: „Wir haben Theo seit Jahren auf dem Schirm. In seiner letzten Saison als Nachwuchsspieler hat er nochmal einen großen Sprung gemacht. Er fühlt sich zwischen den gegnerischen Abwehrreihen wohl und soll unser Offensivspiel mit seiner very guten Technik und Spielfreude beleben. Wie alle Spieler, die die ersten Schritte im Herrenbereich bei uns gehen, braucht es auch bei Theo Fleiß, Vertrauen und Geduld. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“

Schmerzhafter Abgang nach Babelsberg

Dem vielversprechenden Neuzugang steht jedoch auch ein schmerzhafter Verlust gegenüber. Matthew Meier wird in der neuen Saison nicht mehr für den FSV 63 Luckenwalde auflaufen. Der Mittelfeldspieler verändert sich innerhalb der Liga und schließt sich dem SV Babelsberg 03 an. Meier war erst vor einem Jahr von Holstein Kiel II ins „Seele“ gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe.

Stillschweigen über Transfermodalitäten

Insgesamt bestritt Matthew Meier 28 Ligaspiele im Trikot der Luckenwalder, ehe er nun den Weg nach Babelsberg antritt. Für den vorzeitigen Wechsel des Akteurs erhält der FSV 63 Luckenwalde eine Transferentschädigung. Über die genauen Wechselmodalitäten vereinbarten beide beteiligten Vereine jedoch Stillschweigen.