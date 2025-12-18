KADERHAMMER VOR WEIHNACHTEN!

SV Bad Bentheim rüstet für 2026/27 - Drei Neue schon fix!
Jetzt wird ernst in Bad Bentheim! Während andere Vereine noch Geschenke einpacken, arbeitet der SV Bad Bentheim bereits am Kader der Zukunft. Die Planungen für die Saison 2026/27 laufen auf Hochtouren und drei Neuzugänge sind schon vor Weihnachten unter Dach und Fach.
TORJÄGER KOMMT! Joshua da Cunha unterschreibt
Vom VfL Weiße Elf Nordhorn wechselt Joshua da Cunha (22) nach Bentheim und bringt ordentlich Durchschlagskraft mit!
62 Seniorentore in Kreis- und Bezirksliga sprechen eine klare Sprache. Schon vor zwei Jahren war der Stürmer ein heißes Thema an der Bergstraße, jetzt hat es endlich geklappt.
Fazit: Ein junger Knipser mit Killerinstinkt - genau das, was Bad Bentheim braucht!
MITTELFELD-ALLROUNDER: Marc Peterberns
Mit Marc Peterberns kommt ein bekanntes Gesicht für Trainer Patrik Sackbrook. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Suddendorf Samern - Vertrauen inklusive!
Peterberns ist im zentralen Mittelfeld variabel einsetzbar und soll dem Spiel Struktur, Stabilität und neue Optionen geben.
Klar: Mehr Tiefe, mehr Qualität!
EIGENES BLUT! Jona Schultjan rückt hoch
Der SVBB setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs!
Jona Schultjan schafft den Sprung aus der Jugend in die Erste Mannschaft. Bereits in der Zweiten sammelte er Kreisliga-Erfahrung und überzeugte!
In der A1-Jugend der JSG SVB/TuS netzte der Offensivmann in der Hinrunde starke 15 Mal ein. Flexibel, torgefährlich und ein echtes Bentheimer Eigengewächs!
KERN BLEIBT ZUSAMMEN
Auch aus dem aktuellen Kader gibt es bereits mehrere Zusagen für die neue Saison. Der Grundstock der Mannschaft bleibt also erhalten.
Weitere Vertragsverlängerungen?
Kommen in den nächsten Wochen - Schritt für Schritt!
Fazit: Bad Bentheim meint es ernst. Früh, gezielt und mit klarer Linie - so sieht Kaderplanung mit Ambitionen aus!
______________________________
Koops geht und lässt Spuren in Lohne
Union-Lohne-Leader kehrt zu seinen Wurzeln zurück
Dieser Abschied tut weh!
Nach fünf Jahren im Trikot von Union Lohne heißt es im Sommer: Servus, Koopsi!
Jan Alexander Koops (32) verlässt den Landesliga-Aspiranten und schlägt ein neues oder besser gesagt altes Kapitel auf. Der defensive Mittelfeldspieler kehrt zurück zu seinem Heimatverein SV Hoogstede.
Mehr als 100 Pflichtspiele, stellvertretender Kapitän, Führungsspieler, Dauerläufer, Zweikampf-Monster - Koops prägte Union Lohne wie kaum ein anderer. Einer, der voranging. Einer, auf den man sich verlassen konnte. Auf und neben dem Platz.
„Koopsi“ kam einst von Vorwärts Nordhorn nach Lohne und wurde schnell zum Fixpunkt im Mittelfeld. Seine Präsenz, seine Ruhe am Ball, seine Mentalität machten ihn zu einem unverzichtbaren Baustein der Mannschaft.
Jetzt zieht es ihn zurück dorthin, wo alles begann.
Zum SV Hoogstede. Zurück nach Hause.
In Hoogstede ist die Freude riesig! Trainer Hartmut Werning schwärmt bereits von der Verpflichtung:
So einen Spieler trainieren zu dürfen, ist etwas Besonderes.
Auch das Verantwortlichen-Team um Bernhard Breukelman und Peter Bouwers sieht im Neuzugang eine klare Qualitätssteigerung für eine ohnehin selbstbewusste Mannschaft.
Für Union Lohne bleibt die Hoffnung, Koopsi mit dem schönsten Geschenk zu verabschieden: Dem Landesliga-Aufstieg!
__________________________________
Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt?
Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.
Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.