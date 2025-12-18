KADERHAMMER VOR WEIHNACHTEN!

SV Bad Bentheim rüstet für 2026/27 - Drei Neue schon fix!

Jetzt wird ernst in Bad Bentheim! Während andere Vereine noch Geschenke einpacken, arbeitet der SV Bad Bentheim bereits am Kader der Zukunft. Die Planungen für die Saison 2026/27 laufen auf Hochtouren und drei Neuzugänge sind schon vor Weihnachten unter Dach und Fach.

Vom VfL Weiße Elf Nordhorn wechselt Joshua da Cunha (22) nach Bentheim und bringt ordentlich Durchschlagskraft mit!

62 Seniorentore in Kreis- und Bezirksliga sprechen eine klare Sprache. Schon vor zwei Jahren war der Stürmer ein heißes Thema an der Bergstraße, jetzt hat es endlich geklappt.

Fazit: Ein junger Knipser mit Killerinstinkt - genau das, was Bad Bentheim braucht!

MITTELFELD-ALLROUNDER: Marc Peterberns

Mit Marc Peterberns kommt ein bekanntes Gesicht für Trainer Patrik Sackbrook. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Suddendorf Samern - Vertrauen inklusive!

Peterberns ist im zentralen Mittelfeld variabel einsetzbar und soll dem Spiel Struktur, Stabilität und neue Optionen geben.

Klar: Mehr Tiefe, mehr Qualität!

EIGENES BLUT! Jona Schultjan rückt hoch

Der SVBB setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs!

Jona Schultjan schafft den Sprung aus der Jugend in die Erste Mannschaft. Bereits in der Zweiten sammelte er Kreisliga-Erfahrung und überzeugte!

In der A1-Jugend der JSG SVB/TuS netzte der Offensivmann in der Hinrunde starke 15 Mal ein. Flexibel, torgefährlich und ein echtes Bentheimer Eigengewächs!

KERN BLEIBT ZUSAMMEN

Auch aus dem aktuellen Kader gibt es bereits mehrere Zusagen für die neue Saison. Der Grundstock der Mannschaft bleibt also erhalten.

Weitere Vertragsverlängerungen?

Kommen in den nächsten Wochen - Schritt für Schritt!

Fazit: Bad Bentheim meint es ernst. Früh, gezielt und mit klarer Linie - so sieht Kaderplanung mit Ambitionen aus!

