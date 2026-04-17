Kadergerüst nimmt Form an

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar arbeitet weiter mit Nachdruck an der personellen Kontinuität für die kommende Saison. Nachdem der Kreisoberligist zuletzt bereits die Verlängerungen von Moritz Ritter, Peter Gutbier, Niklas Michels sowie Robin Greif, Nico Karwath und Jannis Ehrhardt bekanntgegeben hatte, folgen nun die nächsten Zusagen: Auch Umut Ekmen, Kevin Böttner und Duncan Eckhardt bleiben der SG erhalten.

Im Mittelpunkt der jüngsten Meldung steht damit ein Trio, das unterschiedliche Mannschaftsteile abdeckt. Mit Umut Ekmen und Kevin Böttner bindet die SG zwei Akteure aus dem Mittelfeld, während Duncan Eckhardt weiterhin eine Option für die Offensive bleibt. Für den Verein ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass der eingeschlagene Weg der personellen Stabilität konsequent fortgesetzt werden soll.

Gerade im Zusammenspiel mit den bereits verkündeten Verlängerungen gewinnt die Kaderplanung der SG zunehmend an Kontur. Die Verantwortlichen setzen sichtbar darauf, ein vertrautes Gerüst zusammenzuhalten und frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen. Die neuerlichen Zusagen von Ekmen, Böttner und Eckhardt fügen sich daher nahtlos in diese Linie ein – und unterstreichen, dass Kirchberg/Lohne/Haddamar auf Kontinuität statt Umbruch setzt.