Kadergerüst nimmt Form an

Gerade mit Blick auf die Altersstruktur fällt auf, dass Baunatal sowohl auf Entwicklung als auch auf Verlässlichkeit setzt: Wieczorek bleibt im Mittelfeld eine Option, die Tempo und Dynamik einbringen kann. Ständer und Bär stehen sinnbildlich für die Idee, junge Spieler langfristig an die Mannschaft zu binden und ihnen in einem eingespielten Umfeld den nächsten Schritt zu ermöglichen. Auch Dannhauer bleibt Teil des Plans – ein weiterer Faktor, um die Balance im Zentrum zu sichern. In der Offensive unterstreicht die Zusage von Bonanno, dass der Verein auch in der vordersten Linie auf Perspektive setzt. Demircan wiederum verlängert als Bestandteil der Defensive und sorgt dort für zusätzliche Planungssicherheit.

Die jüngsten Zusagen bauen auf den bereits zuvor kommunizierten Verlängerungen auf. Neben dem künftigen Trainerduo Tobias Oliev und Hendrik Bestmann, das auch in der Saison 2026/27 gemeinsam die Verantwortung tragen wird, hatten bereits Marvin Krössin, Leon Geib, Nicolai Jabornig, Noah Spitzer, Steven Rinas, Robin Rinas und Ole Koch zugesagt. Mit den nun zwölf feststehenden Spielern – plus Trainerteam – ist der Kern der Mannschaft früh definiert.