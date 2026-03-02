 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Kadergerüst nimmt Form an

Eintracht Baunatal bindet sechs weitere Spieler

von red · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der GSV Eintracht Baunatal treibt seine Personalplanung für die Saison 2026/27 weiter konsequent voran. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, haben Justin Wieczorek, Leon-Maurice Ständer, Jean Dannhauer, Liam Bär, Alessio Bonanno und Cem Demircan ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Damit setzt der Klub ein weiteres, deutliches Signal der Kontinuität – und stellt die nächsten Bausteine für ein stabiles Grundgerüst.

Gerade mit Blick auf die Altersstruktur fällt auf, dass Baunatal sowohl auf Entwicklung als auch auf Verlässlichkeit setzt: Wieczorek bleibt im Mittelfeld eine Option, die Tempo und Dynamik einbringen kann. Ständer und Bär stehen sinnbildlich für die Idee, junge Spieler langfristig an die Mannschaft zu binden und ihnen in einem eingespielten Umfeld den nächsten Schritt zu ermöglichen. Auch Dannhauer bleibt Teil des Plans – ein weiterer Faktor, um die Balance im Zentrum zu sichern. In der Offensive unterstreicht die Zusage von Bonanno, dass der Verein auch in der vordersten Linie auf Perspektive setzt. Demircan wiederum verlängert als Bestandteil der Defensive und sorgt dort für zusätzliche Planungssicherheit.

Die jüngsten Zusagen bauen auf den bereits zuvor kommunizierten Verlängerungen auf. Neben dem künftigen Trainerduo Tobias Oliev und Hendrik Bestmann, das auch in der Saison 2026/27 gemeinsam die Verantwortung tragen wird, hatten bereits Marvin Krössin, Leon Geib, Nicolai Jabornig, Noah Spitzer, Steven Rinas, Robin Rinas und Ole Koch zugesagt. Mit den nun zwölf feststehenden Spielern – plus Trainerteam – ist der Kern der Mannschaft früh definiert.

Für die sportliche Leitung bedeutet das vor allem eines: Sie kann die nächsten Schritte gezielt planen, statt kurzfristig zu reagieren. Baunatal gewinnt Zeit – für Gespräche, mögliche Ergänzungen und die Feinarbeit am Kader. Weitere Entscheidungen will der Verein nach eigenen Angaben „rechtzeitig“ bekanntgeben.