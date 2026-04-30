Kaderdebüt in der Champions League: Talent fehlt dem FC Bayern monatelang

Vincent Manuba (l.) feierte nach dem Sieg gegen Brügge an der Seite von Minjae Kim. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni

Amateure-Trainer Holger Seitz erklärte nach dem Ligaspiel gegen den TSV Aubstadt, dass bei Manuba mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten zu rechnen ist. Damit ist die Saison des 20-jährigen Nachwuchstalents wohl beendet. Für den Gräfelfinger ist es die nächste große Verletzung. In der Vorsaison hatte er erst eine Meniskusverletzung, ehe er sich im November 2024 im Training einen Kreuzbandriss zuzog.

Die Verletztenserie des FC Bayern München nimmt kein Ende. Wie vom Rekordmeister längst bestätigt, zog sich Vincent Manuba im Spiel der Amateure gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg eine schwere Muskelverletzung zu. Der 20-Jährige, der erst in der 57. Spielminute eingewechselt wurde, musste rund 20 Minuten später schon wieder raus. Erst kürzlich hatten sich auch Guido della Rovere (Sehnenverletzung) und Maycon Cardozo (ebenfalls mit einer Muskelverletzung) verletzt abgemeldet.

Zweimal im Champions-League-Kader des FC Bayern München

Nach seiner Rückkehr im Sommer 2025 kämpfte er sich wieder an seine alten Leistungen heran und wurde belohnt. Manuba, der regelmäßig mit den Profis mittrainieren durfte, wurde von Namensvetter Vincent Kompany im Oktober in den Kader des Champions-League-Spiels gegen Brügge berufen. Bei diesem blieb er allerdings ohne Einsatz. Und auch die nächste Verletzung ließ nicht lange auf sich warten. Dieses Mal war es das Sprunggelenk, das ihn außer Gefecht setzte.

In den vergangenen Wochen hatte er es wieder geschafft, sich ins Stammpersonal der zweiten Mannschaft zurückzuspielen, dem er schon zwei Jahre zuvor angehört hatte. Zurückgekämpft und erneut belohnt – er stand auch im Aufgebot für die Champions League im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta. Der Vertrag von Manuba endet im Sommer 2026. Ob es eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern München und dem 20-Jährigen gibt, werden die nächsten Wochen zeigen. Möglich ist auch, dass es Manuba nach seinen vielen Verletzungen bei einem anderen Verein versuchen möchte.