Kader-Vorstellung fortgesetzt

– Foto: Willi Roth

Der FC Ederbergland setzt seine Kaderplanung für die Saison 2026/2027 fort. Nachdem der Verbandsligist zuletzt bereits die Verlängerungen von Burak Yavuz und Kadir Kilic vermeldet hatte, folgen nun die nächsten Zusagen: Auch Max Otto und Julian von der Heydt bleiben dem Verein erhalten.

Der Verein hatte angekündigt, in den kommenden Tagen regelmäßig Spieler der ersten Seniorenmannschaft sowie der U23 für die neue Saison vorzustellen. Mit den Zusagen von Otto und von der Heydt gewinnt die Kaderstruktur für 2026/2027 weiter an Kontur. Für den FC Ederbergland ist es zugleich ein weiteres Zeichen personeller Kontinuität in einer Phase, in der die Planungen für die neue Runde sichtbar Fahrt aufnehmen.