Kader-Update: Viele Rückkehrer beim ZFC Der personelle Umbruch beim Regionalliga-Absteiger ZFC Meuselwitz nimmt konkrete Formen an. von André Hofmann · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Felix Müller (links) kehrt aus Chemnitz zum ZFC zurück. – Foto: © Tanja Kaltofen

Für die kommende Oberliga-Saison mit dem klaren Ziel Wiederaufstieg setzen die Zipsendorfer dabei auffällig auf Rückkehrer und regionale Identifikation.

Eine wichtige Personalie konnte der ZFC auf der Torwartposition klären: Stammtorhüter Lukas Sedlak bleibt trotz Abstieg an Bord und unterschrieb einen neuen Dreijahresvertrag. Der 25-Jährige gehörte in der vergangenen Saison zu den stärksten Keepern der Regionalliga Nordost. „Ich weiß, was ich am Verein und den Trainingsmöglichkeiten habe, fühle mich in Meuselwitz wohl und habe ein leistungsförderndes Umfeld. Für mich eine gute Basis, den Wiederaufstieg anzugehen“, erklärt Sedlak. Auch Torwarttrainer Roman Linke zeigt sich zufrieden: „Mit ihm haben wir eine wichtige Position weiterhin top besetzt.“ Quartett kehrt nach Zipsendorf zurück Besonders auffällig: Gleich mehrere ehemalige ZFC-Spieler kehren nach Meuselwitz zurück. Mit Fritz Schröder kommt ein Eigengewächs zurück in die Heimat. Der 20-jährige Mittelstürmer spielte nach seiner Ausbildung beim FC Carl Zeiss Jena und VfL Wolfsburg zuletzt für Luckenwalde und den BFC Preussen. Nun unterschrieb er einen Dreijahresvertrag beim ZFC.

Auch Nils Schätzle kehrt nach nur einem Jahr beim SV Babelsberg 03 zurück. Der zentrale Mittelfeldspieler soll künftig als Führungsspieler vorangehen. Gleiches gilt für Tim Kießling, der nach einem Jahr bei Chemie Leipzig wieder das ZFC-Trikot tragen wird.

Für zusätzliche Stabilität in der Defensive soll Rückkehrer Felix Müller sorgen. Der Innenverteidiger unterschrieb ligaunabhängig für drei Jahre und soll nach 61 Gegentoren in der Vorsaison die Abwehr stabilisieren. Junge Talente werden eingebaut Neben den Rückkehrern verstärken weitere Neuzugänge den Oberliga-Kader. Vom FC Einheit Rudolstadt kommt Linksverteidiger Justin Smyla, aus der U19 des FC Carl Zeiss Jena wechselt Rechtsverteidiger Nevio Konradi nach Meuselwitz.

Zudem bleiben mit Ben Nitschke, Eric Stiller, Theo Teßmer und Florian Hansch einige Spieler aus dem bisherigen Regionalliga-Kader erhalten.