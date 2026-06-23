Kader-Update: Viele Rückkehrer beim ZFC

Für die kommende Oberliga-Saison mit dem klaren Ziel Wiederaufstieg setzen die Zipsendorfer dabei auffällig auf Rückkehrer und regionale Identifikation.
Eine wichtige Personalie konnte der ZFC auf der Torwartposition klären: Stammtorhüter Lukas Sedlak bleibt trotz Abstieg an Bord und unterschrieb einen neuen Dreijahresvertrag. Der 25-Jährige gehörte in der vergangenen Saison zu den stärksten Keepern der Regionalliga Nordost. „Ich weiß, was ich am Verein und den Trainingsmöglichkeiten habe, fühle mich in Meuselwitz wohl und habe ein leistungsförderndes Umfeld. Für mich eine gute Basis, den Wiederaufstieg anzugehen“, erklärt Sedlak. Auch Torwarttrainer Roman Linke zeigt sich zufrieden: „Mit ihm haben wir eine wichtige Position weiterhin top besetzt.“
Besonders auffällig: Gleich mehrere ehemalige ZFC-Spieler kehren nach Meuselwitz zurück. Mit Fritz Schröder kommt ein Eigengewächs zurück in die Heimat. Der 20-jährige Mittelstürmer spielte nach seiner Ausbildung beim FC Carl Zeiss Jena und VfL Wolfsburg zuletzt für Luckenwalde und den BFC Preussen. Nun unterschrieb er einen Dreijahresvertrag beim ZFC.
Auch Nils Schätzle kehrt nach nur einem Jahr beim SV Babelsberg 03 zurück. Der zentrale Mittelfeldspieler soll künftig als Führungsspieler vorangehen. Gleiches gilt für Tim Kießling, der nach einem Jahr bei Chemie Leipzig wieder das ZFC-Trikot tragen wird.
Für zusätzliche Stabilität in der Defensive soll Rückkehrer Felix Müller sorgen. Der Innenverteidiger unterschrieb ligaunabhängig für drei Jahre und soll nach 61 Gegentoren in der Vorsaison die Abwehr stabilisieren.
Neben den Rückkehrern verstärken weitere Neuzugänge den Oberliga-Kader. Vom FC Einheit Rudolstadt kommt Linksverteidiger Justin Smyla, aus der U19 des FC Carl Zeiss Jena wechselt Rechtsverteidiger Nevio Konradi nach Meuselwitz.
Zudem bleiben mit Ben Nitschke, Eric Stiller, Theo Teßmer und Florian Hansch einige Spieler aus dem bisherigen Regionalliga-Kader erhalten.
Dem gegenüber steht allerdings auch ein größerer personeller Aderlass. Insgesamt 18 Spieler verlassen den Verein nach dem Regionalliga-Abstieg. Im Einzelnen sind dies in alphabetischer Reihenfolge: Califo Baldé, Luca Bürger, Bastian Burghold, Rene Eckardt, Justin Fietz, Luis Fischer, Niklas Jeck, Cemal Kaymaz, Elias Oke, Christoph Pauling, David Pfeil, Felix Pilger, Fabian Raithel, Felix Rehder, Leon Schmökel, Nick Seidemann, Andy Trübenbach und Hendrik Wurr.
Beim ZFC Meuselwitz entsteht damit derzeit ein neues Gerüst für die Oberliga – geprägt von Heimkehrern, regionaler Verbundenheit und Spielern, die den direkten Wiederaufstieg realisieren wollen.