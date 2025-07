Kader-Update: Das sind die Neuzugänge des SV Zeilsheim

Frankfurt. Als Tabellenführer war der SV Zeilsheim mit elf Punkten Vorsprung in die Winterpause gegangen - um dann sowohl den sicher geglaubten Verbandsliga-Titel als auch die Vizemeisterschaft und Teilnahme an der Hessenliga-Relegation auf der Zielgeraden noch dramatisch zu verspielen. Anstatt in Hessens Oberhaus geht es also erneut "nur" in der Verbandsliga für die Grünen. Die auch in dieser Transferperiode einen mittelgroßen Umbruch hinter sich haben.

Dieser ist auch notwendig, schließlich haben sich insgesamt 17 Spieler von den West-Frankfurtern verabschiedet. Neben Teilzeitkräften und Spielern aus der zweiten Reihe wiegen vor allem die Abgänge von Kapitän Abdussamed Gürsoy, Niklas Dillitz (FC Basara Mainz), Jonatan Tesfaldet (Ziel unbekannt) oder Silas Gerstberger (TuS Hornau) schwer. Auch Elmir Muhic (Ziel unbekannt), Torhüter Ben Käuper (Umzug nach Hamburg) und Dominik Ortega Tapia (wird Spielertrainer der Zweiten) sind nicht mehr Teil des Verbandsliga-Kaders. Ebenso ist Candas Kara nicht mehr in Zeilsheim, der in der Vorsaison bei der "Zweiten" mit 52 Treffen die Kreisoberliga zerschoss und immer mal wieder im Kader der "Ersten" stand.

Dafür haben sich die Zeilsheimer auch verstärkt, und nun eine Reihe von Spielern bekanntgegeben, die in der kommenden Saison das grün-weiße Trikot tragen werden. Wenngleich der sportliche Leiter Sadik Can im Hinblick auf die Kaderplanung erklärt: "Wir sind noch nicht ganz fertig."

Dennoch: 14 Transfers stehen bereits fest. Im Tor soll Alon Albus aus der U19 des SV Gonsenheim Konkurrent für Paul Siegers werden, wenngleich Siegers nach der Vorsaison die Pole Position um den Status als "Nummer eins" haben dürfte. Als Linksverteidiger läuft Said Askar Said Sadah auf, der aus der Jugend des FV Biebrich kommt und in der Vorsaison in seiner ersten Aktivensaison beim SV Rot-Weiß Walldorf in der Hessen- und Verbandsliga zum Einsatz kam.

Jourdan als verlängerter Arm im Defensivzentrum

Zentral in der Abwehr soll der 33-jährige Dominique Jourdan, der von Hessenligist Hanauer SC kommt, der verlängerte Arm des Trainerteams Alexander Konjevic/Benjamin Apidopoulos auf dem Platz werden. Spannend ist außerdem Zugang Dino Kurbegovic, der in der Jugend bei RB Leipzig und Mainz 05 spielte und zuletzt bei RW Frankfurt und DJK/Sportfreunde Bad Homburg in der Verbandsliga Süd war. Ebenso sind Ivo Jurusic (SV der Bosnier Frankfurt), Tiziano Terzic (Sohn von Ex-Spieler Matthias Terzic, TuS Marienborn U19), Tamin Tuchi (Alemannia Nied) Verstärkungen für die Defensiv-Abteilung.

Im zentralen Mittelfeld könnte Amar Zildzovic (35) zum neuen Ankerspieler werden, der aus Bad Homburg kommt und zuvor bei Eintracht Stadtallendorf sieben Spielzeiten (auch als Kapitän) in der Hessen- und Regionalliga spielte. Ähnliche Ansprüche dürfte auch Tolga Demirbas haben, der zuletzt mehrere Saison beim FC Eddersheim in der Hessenliga spielte. Auch Belal Dashti (U19 1.FC-TSG Königstein), Marco Filipovic (Spvgg. Neu-Isenburg), Hiroki Torinomi (Germania Weilbach).

Für vorne sind Mikael Neway (FC Eddersheim) und Jannick Lacayo (U19 1.FC-TSG Königstein) Optionen.

Wer in Abwesenheit von Gürsoy neuer Kapitän wird, steht noch nicht fest. Nach dem so bitter verpassten Abstieg gibt Can zu: "Die Enttäuschung war schon sehr groß. Aber es bringt nichts, sich darüber einen Kopf zu machen. Wir haben neue Charaktere geholt und wollen wieder eine gute Rolle spielen. Wir müssen aber nicht zwingend aufsteigen, da möchte ich keinen Druck aufbauen."