Kader-Update beim SV Todesfelde: Jonas Marschner komplettiert TW-Trio

Robert Balasz und Jonas Marschner. – Foto: SV Todesfelde

Der SV Todesfelde ist auf dem Transfermarkt erneut fündig geworden und hat seine Kaderplanung um eine wichtige Komponente erweitert. Wie der Verein am 25. Juni 2026 bekannt gab, wechselt Jonas Marschner vom Eichholzer SV an die Dorfstraße und wird als dritter Torhüter das Torwartteam verstärken.

Mit dem 27-jährigen Marschner sichert sich der SV Todesfelde einen Schlussmann, der trotz seiner Rolle als dritter Torwart über einen beeindruckenden Erfahrungsschatz verfügt. Seine fußballerische Ausbildung durchlief er maßgeblich beim SV Eichede, bevor er im Herrenbereich für diverse norddeutsche Vereine auflief. Zu seinen Stationen zählen namhafte Adressen wie der Hamburger SV, der USC Paloma Hamburg und zuletzt der Eichholzer SV.

Der Sportliche Leiter Robert Balazs ist überzeugt von der Neuverpflichtung und betont das Ziel hinter dem Transfer: „Wir wollten für die Regionalliga-Saison einen dritten Torwart haben – den haben wir jetzt mit Jonas Marschner bekommen. Ich bin froh, dass wir Jonas für uns gewinnen konnten. Er soll von Anfang an Druck ausüben und den Konkurrenzkampf im Tor weiter anfachen. Mit Jonas bekommen wir einen erfahrenen Torhüter, der über viele Jahre bewiesen hat, dass er auf einem hohen Niveau performen kann.“

Bekannte Gesichter und neue Ambitionen

Für Jonas Marschner ist der Wechsel nach Todesfelde auch eine Rückkehr zu einem bekannten Umfeld. Ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung war die erneute Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Dominik Lindner. „Den Torwarttrainer Dominik Lindner kenne ich noch bestens aus meiner Zeit beim SV Eichede und freue mich auf die erneute Zusammenarbeit“, blickt Marschner optimistisch auf seine neue Herausforderung.

Der Schlussmann ist bereit, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, sieht aber auch für sich persönlich gute Entwicklungschancen im anspruchsvollen Umfeld der Regionalliga: „Ich möchte das Torwartteam bei der neuen Herausforderung Regionalliga so gut wie möglich unterstützen und alles für die Mannschaft und den Verein geben. Gleichzeitig sehe ich die Chance, mich durch das Niveau weiterzuentwickeln. Ich freue mich riesig auf den Verein.“