Kader noch nicht fertig: So läuft der Umbruch des FC Remscheid

Nach dem Abstieg aus der Landesliga steht der FC Remscheid vor einem größeren Neustart. Neben der sportlichen Neuordnung beschäftigt den Verein auch die Stadionfrage, denn für das gesperrte Röntgenstadion muss weiter eine Alternative gefunden werden. Parallel dazu arbeitet der neue Trainer Erdal Demir intensiv am Kader für die kommende Saison.
Hinweis - der FC Remscheid hat im Anschluss dieses Artikels zwei weitere Zugänge bekanntgegeben.
Fertig ist die Mannschaft nach aktuellem Stand noch nicht. Der bisherige Kader ist überschaubar, hat aber erste Konturen. Im Tor stehen Jan-Luca Klein und Luka Markovic. In der Abwehr sind Semi Ergin, Emre Erol und Kerim Karadavut gelistet.
Im Mittelfeld gehören Bojan Blazic, Alia Camara, Marco Forte und Mikail Sahiner zum Aufgebot. Im Angriff stehen Leonhard Fronia, Anas Kaddouri, Mehmet Keserci und Ferat Sari bereit. Gerade in der Breite dürfte sich beim FCR damit noch etwas tun müssen.
Bislang sind elf Zugänge bekannt. Forte kommt vom SC Ayyildiz Remscheid, Sahiner vom Cronenberger SC. Mit Ergin und Karadavut wechseln zwei Spieler vom SSV Bergisch Born zum FCR, Blazic kommt von FK Jugoslavija Wuppertal.
Dazu stoßen Keserci vom Wuppertaler SV, Klein von Türkgücü Velbert, Markovic und Camara vom SC 08 Radevormwald, Kaddouri vom ASV Mettmann sowie Sari vom SV 09/35 Wermelskirchen. Die Zugänge zeigen, dass Remscheid vor allem regional schaut und viele Spieler holt, die den Fußball im Bergischen kennen - und damit auch die neue Liga, denn die Gruppe 2 der Bezirksliga ist die bergische Staffel.
Dem stehen allerdings zahlreiche Abgänge gegenüber. Dominik Heinen und Finn Belzer wechseln zum FSV Vohwinkel Wuppertal. Giuseppe Campana, Matteo Kupfer und Lucas Bernhard Kupfer schließen sich dem SSV Dhünn an. Daniel Saibert und Maurice Horn gehen zu DV Solingen.
Außerdem verlassen Ahmed Al Khalil in Richtung SV Union Velbert, Furkan Tasdemir zur SpVg Hagen 11, Luka Sola zum SC Velbert, Andrii Pedchenko, Dimitrios Papadopoulos und Robert Marabian zum FC Kosova Düsseldorf sowie Ferdi Gülenc zur SSVg Velbert den Verein. Michele Buscemi und Vittorio Di Mari wechseln zum SSV Bergisch Born. Bei Eliot Cakolli, Ramzi Ben Hamada und Luka Ojleski ist zunächst kein neuer Verein hinterlegt.
Der aktuelle Stand macht deutlich, wie groß der Umbruch beim FC Remscheid ist. Viele Spieler haben den Verein verlassen, die neue Mannschaft ist noch im Aufbau. Für Demir wird es darum gehen, schnell Struktur in den Kader zu bringen und weitere Lücken zu schließen.
Nach dem Abstieg braucht der FCR Stabilität - sportlich, organisatorisch und auch mit Blick auf die Heimspielstätte. Der Neuaufbau läuft, abgeschlossen ist er aber noch nicht.