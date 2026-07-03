Kader noch nicht fertig: So läuft der Umbruch des FC Remscheid Nach dem Abstieg aus der Landesliga stellt sich der FC Remscheid mit Trainer Erdal Demir neu auf. Der Kader ist noch nicht fertig. von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Remscheid muss sich neu aufstellen. – Foto: Stephan Horn

Nach dem Abstieg aus der Landesliga steht der FC Remscheid vor einem größeren Neustart. Neben der sportlichen Neuordnung beschäftigt den Verein auch die Stadionfrage, denn für das gesperrte Röntgenstadion muss weiter eine Alternative gefunden werden. Parallel dazu arbeitet der neue Trainer Erdal Demir intensiv am Kader für die kommende Saison. Hinweis - der FC Remscheid hat im Anschluss dieses Artikels zwei weitere Zugänge bekanntgegeben.

Fertig ist die Mannschaft nach aktuellem Stand noch nicht. Der bisherige Kader ist überschaubar, hat aber erste Konturen. Im Tor stehen Jan-Luca Klein und Luka Markovic. In der Abwehr sind Semi Ergin, Emre Erol und Kerim Karadavut gelistet. Im Mittelfeld gehören Bojan Blazic, Alia Camara, Marco Forte und Mikail Sahiner zum Aufgebot. Im Angriff stehen Leonhard Fronia, Anas Kaddouri, Mehmet Keserci und Ferat Sari bereit. Gerade in der Breite dürfte sich beim FCR damit noch etwas tun müssen.

Elf Zugänge stehen fest Bislang sind elf Zugänge bekannt. Forte kommt vom SC Ayyildiz Remscheid, Sahiner vom Cronenberger SC. Mit Ergin und Karadavut wechseln zwei Spieler vom SSV Bergisch Born zum FCR, Blazic kommt von FK Jugoslavija Wuppertal. Dazu stoßen Keserci vom Wuppertaler SV, Klein von Türkgücü Velbert, Markovic und Camara vom SC 08 Radevormwald, Kaddouri vom ASV Mettmann sowie Sari vom SV 09/35 Wermelskirchen. Die Zugänge zeigen, dass Remscheid vor allem regional schaut und viele Spieler holt, die den Fußball im Bergischen kennen - und damit auch die neue Liga, denn die Gruppe 2 der Bezirksliga ist die bergische Staffel.