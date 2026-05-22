Kader nimmt klare Formen an

Im Mittelpunkt der jüngsten Verlängerungsrunde steht ein Trio mit unterschiedlichen Geschichten. Paul Modes war erst zur Rückrunde nach Körle gekommen und wird auch künftig das blau-rote Trikot tragen. Der 24-Jährige, der zuvor für die FSG Gudensberg aktiv war, bleibt damit Teil jener Mannschaft, die der Verein über die vergangenen Wochen Stück für Stück für die neue Spielzeit zusammengehalten hat. Auch Philipp Blumenstein hat seine Zusage gegeben. Der 27 Jahre alte Angreifer zählt zu den Körler Eigengewächsen und bleibt dem Verein weiterhin treu. Gleiches gilt für Lukas Watterodt. Der 23-Jährige ist in der Defensive beheimatet und gehört ebenfalls zu den Spielern, die aus dem eigenen Umfeld des Vereins kommen. Zugleich verbindet der FC Körle seine Verlängerung mit Genesungswünschen: Watterodt hatte sich in der Vorbereitung auf die Rückrunde verletzt. Dass der Verein weiterhin auf ihn setzt, ist daher auch ein Zeichen des Vertrauens.

Die sportliche Leitung zeigte sich nach den finalen Zusagen zuversichtlich mit Blick auf die Entwicklung des Kaders. Nachdem zuvor bereits Leon Pehar, Igor Bartel, Pascal Degenhardt, Umut Muhammed Eker, Patrick Misiak, Niklas Holl, Hakan Cil, Ruslan Musin, Till Gröbner, Süleyman Uysal, Ricardo Mendes und Jonas Hentschel verlängert hatten, ist der Kern der Mannschaft nun weitgehend beisammen.