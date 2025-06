Kader nicht breit genug – MTV Berg beendet enttäuschende Rückrunde mit Pleite

Stattdessen stießen die Berger mit ihrem frisch gebackenen Torschützenkönig Marcel Höhne an, der mit 24 Toren in 26 Partien der Beste der Zugspitz-Kreisligen ist. Doch auch Höhnes Tor konnte am Samstag nicht die Niederlage gegen die Ayinger verhindern, die mit dem Sieg den sicheren Klassenerhalt klarmachten. „Wir hatten zehn schwache Minuten, ansonsten kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, resümierte Wagner.

Nach dem schnellen 0:2-Rückstand ließen sich die Hausherren nicht hängen, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Die besten Chancen dazu verpassten Yannick Blum und Moritz Wopper. „Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, meinte Wagner.

Insgesamt passte das Spiel aber zu einer enttäuschenden Rückrunde, in der der MTV alle Aufstiegshoffnungen verspielte. „Wir waren sicher nicht schlechter als die Mannschaften, die jetzt ganz oben stehen. Unser Kader war aber nicht breit genug, um auf Ausfälle ausgleichen zu können“, bedauerte Wagner.

Das soll sich in der neuen Runde ändern. So wird Julian Schedler (20 Jahre) vom TuS Geretsried an den Lohacker zurückkehren, auch wenn der Transfer noch nicht endgültig fix ist. „Wir werden uns bestimmt mit dem TuS einig werden. Julian hat bereits in der Jugend bei uns gespielt und wollte versuchen, in Geretsried den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen“, teilte der MTV-Coach mit.