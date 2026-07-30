Kader komplett: Tim Wolff verstärkt SVG Göttingen

– Foto: Stefan Hageböke

Eine Woche vor dem Ligastart und kurz vor dem Start in den Bezirkspokal gab die SVG Göttingen via Instagram bekannt, dass der Kader komplett ist und stellte den vorerst letzten Neuzugang vor.

Aus Mecklenburg-Vorpommern wird Tim Wolff nach Göttingen wechseln.

Wolff spielte in den vergangenen drei Jahren 25 Mal in der siebtklassigen Landesliga in Mecklenburg-Vorpommern für FSV Testorf-Upahl. Dabei gelangen ihm 6 Tore und er startete 21 Mal.

Nun geht es also eine Liga höher und einige Kilometer südlicher weiter für den Neuzugang.

Das erste Pflichtspiel kann er dann bereits am kommenden Sonntag bestreiten, wenn die SVG im Bezirkspokal zum Bezirksliga-Aufsteiger Olympia Duderstadt reist.