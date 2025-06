Kader komplett: MSV-Frauen greifen an

Nach einem Jahr Findungsphase sind die Frauen des MSV Duisburg zurück im Spielbetrieb. Der einstige Bundesligist startet in der Niederrheinliga - und das gleich mit großen Ambitionen. Mit 26 Spielerinnen ist der Kader voll und die Planungen abgeschlossen. Mit den Verpflichtungen sendet der Spielverein gleich mal ein deutliches Signal an die Konkurrenten, denn es ist reichlich Erfahrung aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und der Regionalliga an Bord.

Gleich acht Spielerinnen haben die Verantwortlichen vom VfR Warbeyen geholt, der in der vergangenen Saison von der Regionalliga in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Aus der Talentschmiede von Borussia Mönchengladbach stoßen Luna Wittwer und Jennifer Mann zu den Zebras, von der SGS Essen Juliette Gier und Melina Koffler. Hinzu kommt ein Quintett vom FC Schalke 04. Alte Bekannte sind Emma Hilbrands und Isabel Hochstein, die in der Vergangenheit bereits beide für den MSV in der Bundesliga auf dem Feld standen.

Trainiert wird das Team von Abdulrahman Saket und Thomas van den Boom, für die Fitness zeichnet sich Michael Broux verantwortlich. Vervollständigt wird das Trainer-Team von Haci Kale, der als Video-Analyst wichtige Erkenntnisse aus den eigenen Auftritten ziehen soll sowie die kommenden Gegner im Blick behält. Ohne Frage sind die Frauen des MSV Duisburg in der kommenden Spielzeit der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Bis zum Saisonstart ist es nun jedoch erst einmal am Trainerteam, ein Team und eine Einheit zu formen. Zum ersten Mal im Testspiel gefordert sind die Frauen am Freitagabend beim SV Rhenania Hamborn. Der Kreisligist ist eine erste Standortbestimmung.