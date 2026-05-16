Kader hält dem Verein die Treue

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Beim TSV Wabern stehen die Zeichen auf Beständigkeit: Der Kader der ersten Mannschaft bleibt für die kommende Saison nahezu komplett zusammen. Trainer Patrick Herpe wertet die Zusagen als wichtiges Signal – gerade weil zahlreiche Spieler seit Jahren das Gerüst bilden und den eingeschlagenen Weg weiterhin mittragen.

Herpe verwies dabei auf gewachsene Strukturen und langjährige Bindungen: Mit „Hannes“, „Mühle“ und „Klingo“ gehe er bereits ins siebte gemeinsame Jahr, was im Amateurfußball längst keine Selbstverständlichkeit sei. Besonders hob der Coach zudem hervor, dass Jörg Schmeer auch künftig als Betreuer an Bord bleibt – und bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung durch Maximilian Korell und Schmeer in einer Saison, die ohne dieses Umfeld „sicher noch herausfordernder geworden“ wäre.

Sportlich erwartet Herpe in der Verbandsliga eine noch höhere Qualität als zuletzt. Dennoch blickt der TSV Wabern zuversichtlich nach vorn: Mit dem bestehenden Kader, den bereits feststehenden Neuzugängen und dem neuen Co-Trainer Tim Riedemann sieht Herpe seine Mannschaft „qualitativ und quantitativ nochmals stärker aufgestellt“, um die Aufgabe Verbandsliga auch in der nächsten Spielzeit zu meistern.