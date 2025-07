Kader gefüllt - Kästorf verstärkt die Defensive

Der SSV Kästorf spielte in der vergangenen Spielzeit eine super Runde und gewann zudem noch den Bezirkspokal. Im aktuell laufenden Transfersommer konnte der Landesligist schon einige namhafte Spieler aus der Region zu sich holen und den Kader punktuell verstärken. Nun wurde via Instagram der nächste Neuzugang vorgestellt..

Denn vom Landesliga-Absteiger Türk Gücü Helmstedt wird Volkan Öztürk ins Diakonie Stadion wechseln. Der 25-Jährige wurde beim MTV Gifhorn hochklassigen ausgebildet und spielte seit 2020 in Helmstedt. Seit der Saison 2023/2024 spielte der Innenverteidiger mit Helmstedt in der Landesliga und war dort der Anker in der Hintermannschaft.

49 Spiele in der Landesliga, in denen der 1.84M-Mann vier Tore schoss, stehen seitdem zur Buche. Obwohl Öztürk auch in der abgelaufenen Saison mit guten Leistungen überzeugte und zwei Mal traf, konnte der Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr verhindert werden. Für den Innenverteidiger, der vor allem durch super Stellungsspiel überzeugt, geht es allerdings nicht in die Bezirksliga, denn die Landesliga in Kästorf ruft.