Kader des TuS Xanten ist komplett

Nach einigen turbulenten Wochen in der vergangenen Saison soll die neue Bezirksliga-Spielzeit ruhiger verlaufen für die Fußballer des TuS Xanten. Am 5. Juli, 11 Uhr, ist Trainer Marcel Zalewski mit der Mannschaft in die Vorbereitung gestarten. Schon am Sonntagmittag steht das erste Testspiel an.