Kader des SV Schlebusch erhält im Sommer ein neues Gesicht Der Landesligist SV Schlebusch muss den Abgang von gleich zehn Spielern verkraften. Drei von ihnen wechseln zum Ligakonkurrenten Jan Wellem Bergisch Gladbach. Trainer Heiko Dietz blickt dennoch zuversichtlich auf die kommende Saison. von RP / Luca Sekula · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Schlebusch muss einige Abgänge hinnehmen – Foto: Christoph Tiroux

Der Klassenerhalt ist geschafft, die Feierlichkeiten sind beendet, die neue Saison wirft bereits ihre Schatten voraus. Beim SV Schlebusch laufen die Planungen für die kommende Landesliga-Spielzeit auf Hochtouren. Dabei steht fest: Das Gesicht der Mannschaft wird sich deutlich verändern. Gleich neun Spieler wurden rund um das letzte Saisonspiel offiziell verabschiedet – eine außergewöhnlich hohe Zahl, selbst für Amateurfußball-Verhältnisse. Inzwischen steht zudem ein weiterer, überraschender Abgang fest.

In Martin Schulz, Maurice Mayer, Mathias Janeczko, Dennis Reeke, Jakob Steinebach, Niklas Engelke, Jesko Göttelmann, Justin Prensena und Christoph Geschonneck verlieren die Leverkusener nicht nur Spieler, sondern vor allem Erfahrung, Identifikationsfiguren und langjährige Wegbegleiter. Besonders schmerzhaft fällt aus sportlicher Sicht der Abschied eines Trios aus, das künftig gemeinsam für Jan Wellem Bergisch Gladbach auflaufen wird. Die beiden Defensivakteure Engelke und Steinebach sowie Mittelfeldspieler Janeczko wechseln geschlossen zum ambitionierten Nachbarn. „Natürlich tut uns das weh. Jan Wellem bekommt da drei wirklich gute Jungs. Ich wünsche den dreien alles Gute“, sagt Schlebuschs Trainer Heiko Dietz. Ein besonders überraschender Abgang Gerade Steinebach gehörte trotz seines jungen Alters in den vergangenen Jahren zu den festen Größen im Kader. Auch Engelke und Janeczko hinterlassen sportlich eine Lücke, die zunächst geschlossen werden muss. Für eine gewisse Überraschung sorgte zudem der inzwischen feststehende Wechsel von Marco Bramer. Der 23-Jährige zählte in der vergangenen Saison zu den positiven Erscheinungen, erzielte drei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Künftig wird er für Weiler-Volkhoven auflaufen. „Das kam dann schon überraschend, muss ich wirklich sagen. Wir sind davon ausgegangen, dass er bei uns bleibt. Aber so ist das eben manchmal. Das gehört auch zum Tagesgeschäft im Amateurfußball, so bitter es manchmal auch ist“, sagt Dietz. Ebenfalls neue Wege gehen Jesko Göttelmann und Justin Prensena. Beide schließen sich Bezirksligist Rheinsüd Köln an. Während Göttelmann als Torhüter eine neue Herausforderung sucht, spielen bei Prensena vor allem berufliche Gründe eine Rolle.