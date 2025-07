Kader des FC Amberg erhält nochmal Zuwachs

Obwohl der Kader für die am Freitag startende Bezirksliga-Saison bereits stand, gibt es beim FC Amberg noch einmal personellen Zuwachs: Mit Houshiar Darwich stößt ein talentierter Mittelfeldspieler neu zum Team. Der 18-jährige Syrer spielte zuvor beim Handren SC in Irak, lebt aktuell in Weigendorf und geht noch zur Schule. Darwich überzeugte in mehreren Probetrainings mit seiner feinen Technik, Übersicht und Einsatzfreude – nun wird er Teil des FCA-Kaders. Das teilte sein neuer Verein am Mittwochabend mit.