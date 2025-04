Kader des 1. FC Kleve nimmt weiter Form an

Georg „Schorsch“ Mewes, Sportlicher Leiter des Oberligisten 1. FC Kleve, ist zufrieden mit dem Stand der Dinge bei der Kaderplanung für die kommende Saison. „Wir sind im Gegensatz zum vergangenen Jahr schon recht weit, weil wir bereits 16 Spieler unter Vertrag haben. Der Druck ist deshalb nicht mehr so groß, jetzt schnell handeln zu müssen“, sagt Mewes vor dem Heimspiel des 1. FC am Gründonnerstag, 20 Uhr, gegen den Tabellenzweiten SC St. Tönis.

„Sie machen einen hervorragenden Job. Seitdem ich beim 1. FC Kleve als Sportlicher Leiter tätig bin, haben wir viele gestandene Oberliga-Spieler verloren. Sie konnten nicht gleichwertig ersetzt werden, weil das Geld dafür fehlt oder Akteure nicht bereit sind, aus dem Ruhrgebiet nach Kleve zu fahren. Dass der 1. FC Kleve trotzdem noch in der Oberliga spielt und auch in dieser Saison wieder gute Chancen auf den Klassenerhalt hat, ist ein großer Erfolg und der guten Arbeit der Trainer zu verdanken“, sagt der Sportliche Leiter.

Akpinar und seine Mannschaft werden auch in der kommenden Saison wieder gefordert sein. Denn es müssen erneut Akteure ersetzt werden, die seit Jahren zu den Stützen des Teams zählen. Nedzad Dragovic (Ende der Laufbahn) und Pascal Hühner (SV Rees) stehen schon länger als Abgänge fest. Auch mit dem torgefährlichsten Akteur der laufenden Saison kann der Klub erst einmal nicht planen. Luca Thuyl will sich nach der Saison auf sein Studium konzentrieren und wird bis zum Winter ein Auslandssemester einlegen. Ob und wo er seine Laufbahn fortsetzt, ist fraglich.

„Das ist wieder ein herber Verlust. Deshalb brauchen wir unbedingt noch gestandene Spieler als Verstärkung, um in der Oberliga bestehen zu können“, sagt Mewes. Ansonsten würde auch die kommende Saison wohl wieder ganz im Zeichen des Abstiegskampfes stehen, wenn es in der laufenden Spielzeit zum Klassenerhalt reichen sollte. Derzeit hat der 1. FC Kleve drei Punkte Vorsprung vor dem ersten der vier Abstiegsplätze.

So ist der Stand der Dinge beim spielenden Personal für die kommende Saison. Kapitän Fabio Forster, Niklas Klein-Wiele, die Brüder Philipp und Henning Divis, Elidon Bilali, Frederik Meurs, Henry Heynen, Nermin Badnjevic, Dario Gerling und Diwan Duyar haben ihre Verträge verlängert. Neben Nedzad Dragovic, Pascal Hühner und Luca Thuyl wird auch Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst) nicht mehr dabei sein. „Mit den restlichen Spielern wird noch gesprochen. Wir werden allerdings nicht alle mehr halten können“, so Mewes.

Erste Neuverpflichtungen stehen schon fest

Als Neuzugänge stehen bislang Ole Kock (SV Haldern), Timo Sanders (Sportfreunde Lowick) und Lennis Bonnet (SGE Bedburg-Hau) fest. Außerdem rücken Elias Reffeling, Ilkay Akpinar und Daniel da Costa aus der eigenen Jugend auf. Weitere Verstärkungen soll es geben. Es sind immer wieder Spieler beim Probetraining“, sagt der Sportliche Leiter.

Umut Akpinar ist in einer Hinsicht in dieser Saison Kummer gewohnt. Der Coach ist fast Woche für Woche gezwungen, sein Team umzustellen, weil immer wieder wichtige Spieler ausfallen. Das ist auch gegen den Tabellenzweiten SC St. Tönis der Fall.

Der 1. FC Kleve muss gegen den Titelanwärter auf Diwan Duyar (erkrankt) und Pascal Hühner verzichten, die zuletzt in der Regel erste Wahl waren. Hühner wurde für zwei Begegnungen gesperrt, nachdem er am Freitag beim 1:1 bei Ratingen 04/19 in der Nachspielzeit die Rote Karte erhalten hat. Er hatte einen Gegenspieler beleidigt. Die gute Nachricht: Luca Thuyl und Niklas Klein-Wiele, die in Ratingen gefehlt hatten, sind wieder dabei.

Umut Akpinar hat eine hohe Meinung vom Gegner, der das Titelrennen am vergangenen Sonntag mit seinem 3:1-Sieg beim Spitzenreiter SpVg Schonnebeck wieder richtig spannend gemacht hat. „Der SC St. Tönis ist aktuell die formstärkste Mannschaft der Liga“, so Akpinar. Der Trainer sagt aber auch: „Wir sind ebenfalls nicht schlecht drauf und wollen einen Sieg landen.“