Kader des 1. FC Kleve nimmt mehr Form an

Die Karnevalspause ist beendet. Der Oberligist 1. FC Kleve steht am Sonntag vor der nächsten Hürde auf dem Weg zum Klassenerhalt. Der Sportliche Leiter Georg Mewes hat die vergangenen Tage genutzt, um mal wieder Nägel mit Köpfen zu machen. Der Kaderplaner hat eine Vertragsverlängerung erzielt und einen neuen Spieler für die kommende Saison an Land gezogen, der den Verein aus seiner Jugendzeit noch bestens kennt.

Im Abstiegskampf der Oberliga wollen die Klever am Sonntag weitere wichtige und dringend benötigte Punkte einfahren. Allerdings stellt sich am Klever Bresserberg mit den Sportfreunden Baumberg am Sonntag um 15 Uhr ein Team vor, das im Vorjahr noch den Meistertitel in der Oberliga eingefahren hat. Doch die Sportfreunde verzichteten damals auf den Aufstieg in die Regionalliga und treten weiter in der fünfthöchsten Spielklasse an.

In dieser Serie läuft es für die Gäste überhaupt nicht gut. Sie haben vier Punkte Rückstand auf die Klever und kämpfen gegen den Abstieg. „Wir lassen uns aber vom jetzigen Tabellenstand nicht blenden. Baumberg hatte extrem viel Verletzungspech, dennoch bringt das Team immer noch reichlich Qualität auf den Platz“, sagt Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve, der mit seinem Team das Hinspiel mit 1:3 verlor.

Platz zwischen den Posten ist noch unklar

Doch nach dem Re-Start der Oberliga blieben die Sportfreunde aus Baumberg den Beweis der Extraklasse in allen bisherigen drei Begegnungen mehr als schuldig. In Ratingen verlor die Mannschaft mit 0:1. Noch härter traf es sie aber in den Heimpartien. Gegen den TSV Meerbusch gab es ein 0:4, gegen den SC St. Tönis zog man gar mit 0:6 den Kürzeren. Gegen den angeschlagenen Gegner ist somit ein Sieg schon Pflicht. „Unser Ziel muss es sein, den Gegner weiter auf Abstand zu halten“, sagt Akpinar.

Allerdings plagen ihn nach wie vor Probleme personeller Art. Torhüter Ahmet Taner hatte sich im Spiel bei Union Nettetal einen Kapselriss im kleinen Finger zugezogen. Der 32-Jährige biss aber auf die Zähne und hielt das 1:1 fest. Auskuriert hat Taner die Verletzung noch nicht, sodass unklar ist, ob er gegen Baumberg zwischen den Pfosten stehen wird. Ersatzmann Henning Divis fällt wegen einer Sehnenverletzung noch einige Wochen aus, sodass eventuell Keeper Nummer drei, Miguel Nefian, zum Zuge kommen wird.

Da wäre es gut, wenn der zuletzt fehlende Abwehrrecke Philipp Divis mitwirken könnte, um die Klever Defensive zu stabilisieren. „Philipp ist wieder im Training, doch ob es schon für das Spiel gegen Baumberg reichen wird, bleibt abzuwarten“, sagt Akpinar.