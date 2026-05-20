Kader bleibt zusammen

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Bei der SG Brunslar/Wolfershausen sind die personellen Weichen für die kommende Spielzeit früh gestellt. Wie der Gruppenligist in den sozialen Medien mitteilte, haben sämtliche Spieler des aktuellen Kaders ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben.

Damit setzt der Verein auf größtmögliche Kontinuität und kann den eingeschlagenen Weg mit nahezu unverändertem Personal fortsetzen. Zugleich kündigte die SG an, den Kader zusätzlich noch mit Neuzugängen verstärken zu wollen.

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Moritz Gerhold wird seine Laufbahn im Sommer beenden. Mit dem Abschied des Routiniers verliert Brunslar/Wolfershausen nicht nur einen langjährigen Spieler, sondern nach Vereinsangaben auch eine prägende Figur.