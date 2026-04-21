Kader bleibt weitgehend zusammen

– Foto: Cecilia Schmerer

Die SG Hombressen/Udenhausen kann für die kommende Spielzeit frühzeitig planen: Nach Vereinsangaben haben fast alle Spieler der ersten Mannschaft ihre Zusage auch für die Saison 2026/2027 gegeben. In einer Mitteilung in den sozialen Medien wertete die SGHU die breite Zustimmung als klares Signal für Zusammenhalt und Vertrauen innerhalb der Mannschaft.

Für den Klub ist die Personalentscheidung ein wichtiges Pfund – gerade in einer Phase, in der sportliche Ziele nur mit Stabilität und Geschlossenheit zu erreichen sind. Der Verein spricht von „Loyalität“ und einem „starken Fundament“, auf dem man mit neuem Schwung in die neue Saison gehen wolle.

Zugleich richtet sich die Botschaft auch an das Umfeld: Die SGHU bedankt sich ausdrücklich für Unterstützung und Rückhalt – und verbindet die Kader-Zusagen mit dem Anspruch, den eingeschlagenen Weg mit harter Arbeit konsequent fortzusetzen.