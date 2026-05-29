Kader bleibt weitestgehend zusammen

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Nach dem feststehenden Abstieg aus der Gruppenliga Kassel 1 richtet der TuSpo Mengeringhausen den Blick bereits auf die kommende Saison. Wie die HNA berichtet, hat nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Mertens nahezu der gesamte Kader seine Zusage für die neue Spielzeit gegeben.

Damit kann Trainer Christopher Kurz trotz einer sportlich schwierigen Saison auf ein stabiles Fundament bauen. Großer Handlungsdruck auf dem Transfermarkt besteht in Mengeringhausen offenbar nicht. Neben den Zusagen aus dem aktuellen Kader setzt der Verein auf Rückkehrer nach Verletzungen sowie auf nachrückende Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Die Verantwortlichen sehen die Mannschaft damit grundsätzlich konkurrenzfähig aufgestellt und wollen den eingeschlagenen Weg mit einer verstärkten Einbindung junger Spieler fortsetzen.