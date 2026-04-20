Kader bleibt weitestgehend zusammen

– Foto: Toni Heist

Der VfL Wanfried hat frühzeitig die Weichen für die Saison 2026/2027 gestellt und setzt dabei erneut auf Kontinuität. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilt, haben zwölf weitere Spieler dem Klub ihre Zusage gegeben – unabhängig davon, in welcher Liga der VfL in der kommenden Spielzeit antreten wird.

Wie der VfL auf seiner Homepage mitteilt, haben mit Merlin Schuchard, Tom Ander, Phillip Denker, Niklas Holzenleuchter, Paul Hermann, Mustafa Zeid, Dumitru-Ronaldinio Farcas, Sebastian Aschhoff, Tim Herwig, Gabriel Kuric, Nils Winter und Ayvaz Bajra zwölf weitere Spieler ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Sie werden damit auch künftig das Trikot der „Brombeermänner“ tragen.

Aus den bislang veröffentlichten Personalien von Jan Just, Pascal Schlanstedt, Leonardo Heinrich, Jakob Hermann, Felix Schuchard, Dominic Just, Fabian Voss, Sebastian Zeuch, Maurice Burdzik und Fynn-Luca Eilers ergibt sich ein deutliches Bild: Wanfried will den eingeschlagenen Weg mit einem großen Teil des bestehenden Aufgebots fortsetzen. Die frühe Planungssicherheit verschafft dem Verein eine solide Grundlage für die Spielzeit 2026/2027.